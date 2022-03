El tractament de fertilitzants, macronutrients, bioestimulants agrícoles, feromones i fins i tot fitosanitaris mitjançant drons, es va imposant al nostre país, com ja s’està fent en molts altres països d’Amèrica i de la Xina.

La tecnologia agrària no atura la seva evolució i professionalització i ha descobert els beneficis i els múltiples usos que se li pot donar a la utilització de drons en l’agricultura. A més de l’aplicació de productes vinculats amb l’agronutrició i la sanitat vegetal, també abasta moltes altres àrees com per exemple la sembra i tot això, mitjançant una aplicació més efectiva i segura.

Hi ha moltes empreses que en l’actualitat estan oferint aquests serveis. Algunes d’elles, ja estan registrades en AESA (Agència Estatal de Seguretat Aèria), la qual cosa els permet actuar fins i tot en aquelles zones on hi ha unes certes restriccions contemplades per la legislació vigent. També compten amb un equip especialitzat en el maneig de drons i es formen com a pilots aplicadors de productes fitosanitaris.

D’altra banda, del sector del camp i de la construcció de gran maquinària s’aconsella tenir a punt i en bones condicions les eines de treball. Les grans màquines que intervenen en les feines agrícoles tenen una certa complexitat i, per tant, el seu manteniment és fonamental i bàsic. Amb un bon manteniment s’allarga la vida de la maquinària i el seu rendiment és més òptim. S’evitaran ensurts i es guanyarà seguretat en les feines del camp. Per aquest motiu, des del sector de la maquinària pesant es recomana fer inspeccions periòdiques per mantenir els vehicles agrícoles en bon estat. Aquestes revisions, fetes per especialistes, es poden fer el dia que la maquinària no s’hagi de fer servir. Cal tenir present també que és important perquè així es garantirà també la seguretat del treballador i del conductor del vehicle.

Els principals consells que es donen des del sector és lubricar amb certa freqüència determinats components de la maquinària, especialment aquells que tenen un major desgast, netejar la maquinària per evitar que s’acumulin restes, revisar els elements hidràulics i guardar sempre la maquinària en un recinte protegit.La maquinària agrícola és indispensable per treballar en determinats camps de conreu. Tenir totes les eines en bon estat i a punt és indispensable per obtenir un bon rendiment. El mercat s’ha modernitzat molt durant els darrers anys i els canvis tecnològics també han arribat al camp i al món de la pagesia. A banda dels drons, cada vegada hi ha més elements que ajuden i faciliten molt determinades tasques del camp.