Ja hem entrat de ple en la primavera, l’estació de l’any en que segurament tenim més feina al nostre jardí i deixar -ho tot a punt. Després d’un temps amb un clima més rigurós amb baixes temperatures i glaçades el nostre espai enjardinat requereix unes atencions especials.

Ara és el moment de trasplantar, arrancar les herbes mortes o plantar el que volem per tenir-ho tot a punt fins que torni l’hivern.Podem demanar consell a un expert sobre quins passos hem de fer perque les nostres plantes tinguin una bona presència durant els propers mesos. Però no només parlem dels jardins. Cada vegada hi ha més persones que tenen un hort per a consum propi. Ja sigui de petites dimensions o més grans. Els consells per cuidar un jardí o un hort solen ser bastant similars.

Un dels temors més extesos són els efectes de les plagues sobre les nostres plantes o sobre la gespa. Existeixen moltes tècniques i productes al mercat però cal saber que membres del grup de Fenòmica Vegetal del centre CERCA Agrotecnio i la Universitat de Barcelona (UB), juntament amb el Centre Internacional d’Agricultura Biosalina (ICBA) de Dubai (Emirats Àrabs Units), han creat una aplicació que usa la intel·ligència artificial per detectar prematurament malalties i plagues en conreus hortícoles. S’anomena Doctor X Nabat i està disponible per a mòbils Android i ordinadors. Mitjançant una fotografia aportada per l’usuari fa un escàner de l’afectació de la planta i detalla un tractament eficaç. L’aplicació, adreçada a agricultors i tècnics agrícoles, s’ha testat en conreus de tomàquet, pebrot i cogombre d’Egipte, Tunísia i els Emirats Àrabs, i s’està desenvolupant per a altres conreus de zones mediterrànies.

El funcionament de Doctor X Nabat es basa en què l’agricultor capta una imatge d’una planta afectada del seu conreu i seguidament l’aplicació emet un diagnòstic precís que indica amb un percentatge d’èxit quina malaltia o plaga és i com abordar-la. El tractament fitosanitari que s’ofereix com a solució és un dels acceptats pels estàndards de la Unió Europea.

Actualment, Doctor X Nabat està disponible en anglès i en aquests moments s’està desenvolupant una segona versió que inclogui el francès i l’àrab.