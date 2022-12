Desembre és el mes de les celebracions, de les reunions i, per descomptat, dels sopars d'empresa. Un clàssic de les setmanes prèvies a Nadal. Per a molts és un compromís del qual no es poden lliurar i suposa un gran maldecap: quant beure, quant menjar, quan marxar-se... i com vestir-se. I és que aquests esdeveniments no deixen de ser una reunió formal en la qual és difícil oblidar els rols que se segueixen dins de l'oficina. Ficar la pota pot traduir-se en un glop amarg el pròxim dia laborable.