Advent» procedeix de la paraula en llatí «adventus», que significa arribada o espera, i que més concretament es refereix per als cristians en l’arribada de Jesús, per la qual, l’advent és el temps de preparació per a l’arribada de Nadal. Comprèn quatre setmanes, començant pel diumenge més pròxim al 30 de novembre i acabant el 24 de desembre. Un dels símbols d’aquest període, és la corona d’advent. El seu origen (contràriament al que es pugui pensar) és pagà, i concretament va sorgir de les tradicions del nord d’Europa on les espelmes enceses significaven l’esperança per l’arribada de la primavera, després dels mesos freds d’hivern. Més tard, ja en el s. XVI, els cristians van adaptar la tradició al catolicisme i la van canviar de data.

Les seves característiques La corona d’Advent ha de complir unes característiques concretes. - És rodona (sense principi ni fi), simbolitzant la infinitat de Déu. - Ha d’estar feta amb branques verdes i embolicada amb un llaç vermell (color de l’amor de Déu i la seva passió i sacrifici per salvar els homes. - Ha de contenir 4 espelmes: una, per cada diumenge d’advent. Tres d’elles són de color morat, un color no casual, ja que és la tonalitat litúrgica del temps d’advent i que significa espera, espiritualitat i penitència. Aquestes espelmes han d’encendre’s respectivament el primer, segon i quart diumenge d’advent. I una, de color rosa, que significa l’alegria per l’arribada de Jesús i que s’encén el tercer diumenge. I finalment, una de color blanc que s’encendrà el dia de Nadal i romandrà en el centre de la corona. Les espelmes, tenen també la seva simbologia, ja que cada vegada que encenem una, va havent-hi menys foscor fins que Crist acaba venint i ho il·lumina tot amb la seva grandesa i la seva generositat. Més tradició Alguns cristians, els que segueixen més la tradició, porten a beneir la corona el primer diumenge d’advent i quan encenen les espelmes, les acompanyen de lectures de la bíblia, oracions o el càntic d’alguna nadala. Una tradició i costum més per aquest Nadal.