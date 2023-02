El frigorífic és un dels electrodomèstics més imprescindibles. Pot emmagatzemar certs aliments durant poc o molt temps i és un aspecte molt important de la nutrició. A més, s’eviten molts residus.

Tanmateix, un frigorífic necessita manteniment, perquè els problemes estan a l’ordre del dia. No només cal comprovar la temperatura, sinó que és necessari mantenir-lo absolutament net per dins.

Tots sabem que una pudor interior pot ser molt molesta. En aquest sentit, és sorprenent el que passa si es fica paper higiènic a la nevera. Probablement no sàpigues que es tracta d’un mètode que s’està fent molt popular i que molta gent ja ha après a fer.

Evitar pudors

És un truc del qual no podràs prescindir mai més i que estaràs orgullós de suggerir a tots els teus coneguts. Això és el que produeix aquest mètode curiós.

El truc del paper higiènic és molt útil perquè la nevera faci bona olor durant molt temps. Amb aquest petit truc sempre farà bona olor quan l’obris.

En primer lloc, cal rentar el frigorífic per dins i desinfectar-lo. Ingredients naturals com el vinagre o la llimona són bons per fer-ho. Una vegada que tot estigui net i sec, és hora de passar a l’acció.

Prepara una petita barreja de bicarbonat de sodi i aigua, amara un rotllo de paper higiènic per dalt i per baix i fica’l a la nevera. El bicarbonat absorbirà qualsevol pudor que es formi amb el temps i no farà mala olor.

Per utilitzar aquest mètode, el millor és un rotllo de paper higiènic perquè és petit i es pot col·locar fàcilment en un raconet d’aquest electrodomèstic. Tanmateix, també pots utilitzar un rotllo de paper de cuina, tallat per la meitat.

Només cal donar a la barreja de bicarbonat i aigua alguna cosa a la qual aferrar-se i a la qual mantenir-se per actuar. El bicarbonat de sodi és molt útil a la llar, perquè les seves propietats són extraordinàries. Pot blanquejar i netejar, i és un excel·lent antisèptic, antifúngic i antibacterià. I, a més, absorbeix i elimina completament les pudors.