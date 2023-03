La cadena de supermercats Mercadona innova sovint en els seus productes per tal de millorar en qualitat i varietat. Aquests canvis però, no son sempre al gust de tothom i els consumidors, que estan a l'aguait de tot el que passa al supermercat, protesten a les xarxes quan un d'aquests canvis no els acaba de fer el pes.

És el que ha passat aquest mes de febrer amb un dels productes estrella dels menuts de casa. Mercadona l'ha retirat de les seves estanteries i les xarxes ja han començat a protestar, demanant que tornin a oferir-lo. Es tracta dels batuts de iogurt de maduixa de la marca Hacendado en format ampolleta i en format de butxaca. Sense cap mena de dubte, uns dels productes que gaudien els més petits i que a partir d'ara no es trobaran a les neveres de lactis de la cadena valenciana. El nou embotit de Mercadona que té un 30% menys de greix