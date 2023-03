Acabem d’entrar en la primavera i és el moment de prestar molta més atenció al jardí i, en especial, a la gespa. Si tenim gespa cal que tinguem en compte que hi haurà restriccions d’aigua per la sequera. I cal també tenir present que hem de seguir un calendari d’actuacions per mantenir ben conservada la nostra catifa verda. Ja se sap que la primavera porta també temps inestable. Qualsevol incidència climàtica ens pot condicionar. Amb tot, és primavera i hi ha moltes tasques a realitzar en la cura i gestió de les nostres plantes d’interior, en les que llueixen a la terrassa, en la cura de la gespa perquè estigui a punt per a quan arribi l’estiu, en el cultiu del nostre hort i en la cura del jardí perquè resplendeixi amb el bon temps. Sempre hem de tenir present que cada espai requereix unes tècniques i treballs diferents.

Els especialistes ens aconsellen que ara és el moment de fer tasques d’escarificat per a permetre que arribi l’aigua i l’aire a les arrels. Per al seu escarificat, incorporar a la mescla abonaments orgànics com el fem de cavall, l’humus o l’humus de cuc ben descompost per a estimular el creixement fort i sa de la gespa. Les segues ja són gairebé setmanals i podem deixar la gespa més baixa. A més, abonarem amb fertilitzants líquids o granulats, segons vegem les necessitats. Demaneu consell als professionals. Si cal realitzar sembres o plantacions amb gespa, és el moment de fer-ho. També és el moment de reparar aquelles zones danyades. Verificar que el reg funciona perfectament i repara’l si no és així. Tot ha d’estar a punt per a gaudir d’una bona gespa durant l’estiu! D’altra banda, les plantes també necessiten una cura adequada a cada època de l’any. Arriba el bon temps i és el moment de condicionar l’espai exterior de l’habitatge per a gaudir d’ell durant els mesos d’estiu. I és important saber triar les plantes que posarem al balcó. Cal prendre la decisió sobre la base de les condicions, tant de llum del balcó com del manteniment que puguis donar-li. Petúnies, pensaments, begònies o geranis són algunes propostes que poden anar bé a partir d’aquesta època. Totes tenen les seves particularitats a l’hora de cuidar-les i regar-les i cal tenir-ho sempre present.