Empuriabrava ja ho té tot a punt per convertir-se, un any més, en el gran aparador nàutic amb la celebració de l’1 al 9 d’abril de la Fira del Vaixell d’Ocasió. Els seus canals seran l’escenari de la major concentració del sector coincidint sempre amb les dates de la Setmana Santa. Tot torna a la normalitat i l’organització es mostra satisfeta que s’arriba a la seva 33a edició essent tot un referent i un clàssic entre les fires d’ocasió convertint-se en «en el gran aparador nàutic del nord del país».

La fira és tot un referent i un lloc de trobada entre empreses professionals del sector nàutic, assessors i concessionaris de les principals marques del mercat. Els visitants saben que a Empuriabrava hi trobaran una àmplia oferta d’embarcacions d’ocasió de diferents models i mides, també embarcacions noves i semi noves. La mostra acollirà també motores de 4 a 18 metres, velers de 9 a 12m , pneumàtiques i una àmplia varietat en motos aquàtiques. Tot reunit en un sol espai per a comoditat del visitant, segons han avançat els organitzadors. Un dels valors de la fira és precisament també la varietat en la seva oferta. S’ofereix la possibilitat de veure des de vaixells a preus assequibles, a d’altres luxosos, menys assequibles per a totes les butxaques.

Una fira veterana

La fira compta amb la llarga tradició i un arrelament important. Quan va néixer hi havia un excedent important d’embarcacions de segona mà i les primeres empreses nàutiques de Castelló d’Empúries-Empuriabrava per tal de donar sortida als seus estocs van organitzar la fira que avui és una de les més importants del país. Durant una setmana, els assessors professionals traslladen les seves oficines a la Fira i es posen a la disposició dels visitants per a assessorar-los en la millor elecció.

El recinte a la marina i la zona de la plaça de les Palmeres i les cinc passarel·les de la zona portuària estarà obert al públic diàriament de les 10 del matí a les 7 de la tarda amb entrada gratuïta als visitants. Durant totes les jornades el públic podrà fer un recorregut per contemplar i interessar-se per les nombroses embarcacions de tot tipus que estaran exposades al llarg dels diferents espais.