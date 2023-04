Les infermeres assumiran més competències en un nou pla d’acció que posarà en marxa el departament de Salut de la Generalitat. Concretament, Salut preveu fer 142.000 proves diagnòstiques, 140.000 consultes a l’especialista i 35.000 operacions més aquest any per reduir les llistes d’espera als hospitals. Així ho recull el Pla de millora de l’accessibilitat al sistema de salut, que el conseller Manel Balcells va presentar recentment. Això permetrà reduir el nombre de pacients que ara són atesos fora de termini. El pla té una partida de 110 milions d’euros (MEUR) i també es fixa baixar el temps d’espera per ser visitat a la primària, de manera que a finals d’any el 90% dels usuaris obtinguin cita als deu dies. Balcells va defensar que és un pla «realista» i ha indicat que les mesures que recull equivaldrien a «300 metges i 100 infermeres» però canviant processos organitzatius.

Les llistes d’espera són una de les principals preocupacions de la sanitat catalana, per l’infrafinançament del sistema de salut, les retallades de fa una dècada i ara s’hi ha afegit l’impacte de la covid-19. El mateix conseller Balcells va afirmar el novembre passat al Parlament que les llistes d’espera per a proves diagnòstiques i visites a l’especialista eren «inacceptables» en algunes parts del territori i també veia «insostenible» l’accessibilitat presencial a l’atenció primària. El departament es va posar a treballar en un pla per millorar l’accessibilitat dels ciutadans a l’atenció sanitària amb mesures urgents i que es va accelerar en els compromisos adquirits per Salut en l’acord de sortida de vaga dels metges, el gener. En l’atenció primària, el Departament de Salut vol millorar l’accessibilitat a una cita amb el professional del CAP. A finals de l’any passat, la meitat dels usuaris (52%) obtenien cita als cinc dies i el 70%, als deu. L’objectiu de Salut és augmentar aquest accés a una visita al CAP al 70% als cinc dies i al 90%, als deu. Més competències Salut treballarà en el quart trimestre per maximitzar les competències dels professionals de l’atenció primària, metges de família, infermeres i administratius. Així, es realitzaran més proves diagnòstiques i algunes intervencions des de l’atenció primària, com ecografies o infiltracions, entre altres. Les infermeres podran resoldre la demanda menys complexa i s’inclouran els administratius del CAP en el procés assistencial. El departament vol que els usuaris, de la mateixa manera que tenen un metge i infermera de referència, tinguin un administratiu de referència amb agenda pròpia. Es formaran 2.000 administratius. Salut preveu que es facin 35.000 cirurgies més, un 10% més, respecte al 2022, i això permetrà reduir en 10.000 els pacients operats fora de termini. L’objectiu a finals d’any és que totes les operacions de pacients amb càncer es facin dins del termini, que és de 45 o 60 dies. Actualment el 99% es fan en aquest termini. Les cirurgies cardíaques (90 dies) també han d’arribar al 100% a finals d’any (99% ara).