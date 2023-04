Després de Setmana Santa tots ja tornem a estar endinsats a la rutina diària. Però hi ha una bona notícia: l’estiu és a tocar i, amb ell, les esperades vacances. Tot i que encara estem a l’abril, ara és el moment ideal per planejar quina serà la destinació escollida. Podem apostar per destinacions clàssiques i torrar-nos en alguna platja paradisíaca o visitar capitals luxoses d’Europa. Però, si t’agrada l’aventura, hi ha destinacions que val la pena visitar alguna vegada a la vida i on segur que gaudiràs d’una experiència d’allò més gratificant.

L’Àfrica, l’Àsia o l’Amèrica Llatina compten amb països i indrets que poden oferir aquests al·licients. Llocs on les infraestructures són diferents, amb serveis que no segueixen els estàndards del primer món i on la meteorologia i les condicions locals són les que determinen el viatge. Què fer i quan. I, en aquest sentit, comptar amb l’assessorament d’una agència especialitzada és fonamental.

Aquest seria el cas d’Eurovacances, una agència especialitzada a dissenyar experiències úniques a tots els continents i que compta amb una línia de viatges anomenada EXPLORA, que ofereix la possibilitat de gaudir d’aquestes destinacions amb viatges dissenyats amb molta cura. Treballen amb corresponsals locals de confiança i guies experts que acompanyen al viatger en tot moment i poden resoldre qualsevol imprevist.

En aquest article et donem idees perquè gaudeixis d’unes vacances diferents!

Tres viatges per descobrir l’Àfrica

Què veure a Madagascar en dues setmanes

Si hi ha una destinació única, Madagascar té tots els punts per ser-ho. L’illa situada a l’oceà Índic és un dels racons del món amb la biodiversitat més especial. El seu aïllament del continent africà ha fet que el 85% de les seves espècies siguin organismes endèmics. Els lèmurs o les fosses tan sols serien algun dels exemples.

L’illa, a més, compta amb els Parcs Nacionals d’Isalo, Tsimanamptsotsa, Zombitse Vohibasia i Amber Mountains, espais únics on poder conèixer la seva curiosa flora i fauna. També val la pena fer ‘immersió lleugera’ a les seves aigües per veure un dels esculls coral·lins més grans del món. Eurovacances ofereix una ruta de 16 dies al juny que val molt la pena!

De ruta en vaixell per les illes Bijagós i Cap Verd

Si t’agraden els racons més remots, Cap Verd i les illes Bijagós (Guinea-Bissau) et poden fer gaudir de valent. La primera de les dues és una petita república insular amb diferents illes volcàniques que formen un paisatge muntanyós màgic amb una població amb elements que barregen elements criolls europeus i els costums de l’Àfrica Occidental. En el cas de les illes Bijagós, un arxipèlag que és reserva de la biosfera per la UNESCO, compta amb vint illes principals i setanta de més petites, plena de biodiversitat. No hi ha carreteres i només es poden descobrir navegant.

Eurovacances organitza al novembre un viatge a bord del vaixell MS Spitsbergen de la companyia Hurtigruten, que fa ruta per aquests arxipèlags i que desembarca en espais remots on pots gaudir de paisatges i de cultures molt especials.

La flora i la fauna de Namíbia

Namíbia és una destinació única de l’Àfrica. Un país on destaquen les impressionants dunes del desert de Namib, els prats inundats o les sabanes i que compta amb una de les faunes més increïbles amb elefants, girafes, zebres, antílops o lleons, entre d’altres. També destaquen les particularitats dels seus habitants. Tribus com els owambo, els tswanes o els san (bosquimans) habiten al llarg del país.

Eurovacances proposa recórrer el país durant 18 dies a l’octubre en una ruta en camió per veure tots els racons amagats d’aquest indret tan especial.

Altres destinacions idíl·liques per marxar de viatge

Més enllà d’aquestes tres aventures africanes, hi ha altres racons que mereixen una visita obligada. Explorar Alaska (EUA) a bord d’un vaixell d’exploració híbrid per poder trepitjar els límits del planeta. Gaudir del paradís a la Polinèsia Francesa, des de Tahití, a Bora Bora, passant per Tahaa i l’illa de Moorea.

Recórrer Guatemala i les seves impressionants i desconegudes ruïnes maies, i passejar pel mercat de Chichicastenango, el més famós d’Amèrica Central. I si voleu veure una destinació plena de màgia i d’història, no us podeu perdre Oman. En aquest últim cas, Eurovacances ofereix un programa de 10 dies pel país per poder contemplar muntanyes de tres mil metres, oasis engorjats sota parets verticals, forts medievals declarats Patrimoni de la Humanitat i una història mil·lenària perfumada d'encens que es remunta a la mítica Reina de Saba.

Si vols conèixer més destinacions, pots posar-te en contacte amb Eurovacances.