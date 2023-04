Cada vegada és més freqüent sentir als famosos parlant de relacions obertes de parella, l'era digital ha ajudat molt a obrir aquesta perspectiva de sexe amb altres persones per gaudir en parella o per separat.

Francesc Repiso, participant de l'edició 2023 de MasterChef fa uns dies va confessar que ell i la seva dona van a llocs on hi ha molta gent i a on tothom acaba coneixent a tothom. Els clubs liberals serveixen per avivar la flama de la passió amb la teva parella perquè amb el temps mort.

Eneko Fernández, exjugador de futbol professional i de la mateixa edició de MasterChef, va contestar a Francesc "jo tinc molta sort perquè la meva dona em continua encantant, segueixo tenint una vida animada".

Dolly Parton, el 1946 confessava que les relacions de parella amb llibertat poden amb tot: "Si ens són infidels, no ens n'adonem. Si el meu marit m'està enganyant, no vull saber-ho; si jo enganyo al meu marit, sé que ell no voldrà saber-ho. Però tenir la llibertat de fer-ho ajuda a què el nostre matrimoni funcioni".

Altres famosos com Brad Pitt i Angelina Jolie, Scarlett Johansson i Colin Jost o Hugh Grant i Anna Eberstein són algunes de les personalitats internacionals que ja fa anys que practiquen les relacions obertes basades en la confiança.

"Qui va dir que el ser humà és monògam?, Hugh Grant, 1960

Però, per què ens plantegem tenir relacions obertes?

El porno ha canviat, la Internet i les aplicacions també, però sobretot el contingut. Al dia percebem moltíssims estímuls externs, l'ús del mòbil, la sexualització d'aplicacions com TikTok i les operacions estètiques com a top 10. La viralització de tot aquest contingut està fent veure que podem tenir tot el que vulguem o almenys aspirar a més del que mai havíem desitjat, menyspreant o perdent les ganes del que tenim.

Ara és molt senzill trobar porno per Internet, però quin tipus de porno estem veient?

Les pràctiques sexuals que apareixen en aquests vídeos tracten a les dones com a submisses, com a objectes, on no es demostra afecte, només sexe "agressiu" on no importa el que li agradi a la noia. L'home pot fer amb ella el que vulgui i com vulgui, no hi ha límits i si són dues dones i un home en l'acte sexual, millor que millor.

Cada vegada estan pujant més el nombre de violacions i segons els experts està relacionat amb el tipus de contingut que s'està veient des de les diverses plataformes en línia de porno o a conseqüència de les aplicacions i la llibertat que s'està duent a terme sense cap control.

Les infeccions de transmissió sexual (ITS) també estan pujant d'una forma desorbitada per la falta d'ús del condó o per estar en estats d'embriaguesa o sota els efectes de diverses substàncies. Aquestes són les ITS que més s'estan contagiant:

Clamídies Gonorrees Limfogranuloma Sífilis VIH

Com evitar el contagi de les ITS

Ús del preservatiu en penetració vaginal, anal i en sexe oral

Canvi de preservatiu si tinc relacions de parella amb diverses persones a l'hora

Així doncs, les relacions obertes sempre han estat de moda, tot i que ara, s'han externalitzat més i no hi ha tanta vergonya en dir-ho. Ara, ja coneixes una mica més aquesta pràctica que segons un estudi del CIS ha revelat que el 41% dels espanyols aposten per aquest tipus de relacions. Tot i que, el 79% dels enquestats afirmen que si estimes de veritat a la teva parella li ets fidel. Controvèrsia o realitat, tu decideixes!