Els entorns muntanyosos són bons per a la salut i ofereixen l'oportunitat de realitzar nombroses activitats a l'aire lliure com ara senderisme, practicar bici de muntanya, barranquisme, espeleologia esportiva, escalada… que conciten milers d'aficionats.

L'oferta d'activitats als entorns naturals cada vegada és més gran. I això implica, segons el coordinador del Grup de Treball d'Emergències a Muntanya i Medi Natural de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències – SEMES, el metge d'emergències Manuel Pons, que:

“Per pura probabilitat es produeixen més esdeveniments adversos. I aquesta raó ha portat a moltes comunitats autònomes a medicalitzar els equips de rescat”

Perquè, es tingui experiència i preparació per fer aquestes activitats o no, els especialistes en aquest àmbit insisteixen que qualsevol activitat, per fàcil que sigui, comporta riscos.

L'única manera de reduir les probabilitats de patir un incident a muntanya del tipus que sigui és prendre totes les mesures oportunes per prevenir-los.

Per això els membres del grup han apuntat una sèrie de recomanacions per afrontar les nostres sortides amb la màxima seguretat possible i minimitzar amb això el risc d'ensurts o accidents.

Deu recomanacions per practicar activitats de muntanya de manera segura

1. Millor acompanyat.

Una de les principals bases de la seguretat a la muntanya és anar sempre acompanyat. Qualsevol problema que patim pot ser solucionat pel company o pel guia professional que ens acompanyi.

2. Ves informant de la teva ruta amb missatges.

Si, tot i, l'anterior recomanació decideixes sortir sol, no oblidis portar el mòbil carregat i anar enviant missatges a algú conegut. D'aquesta manera si patiu un accident serà més fàcil determinar la ruta que heu seguit.

3. Planifica segons la teva capacitat física i mental.

L'activitat que triïs sempre s'ha d'adequar a la teva forma física, no ho oblidis.

4. Prepara bé el material.

L'activitat de muntanya que realitzaràs determinarà el material que necessites, però aplica sempre el “per si de cas”. Un bon bàsic pot ser una farmaciola per a primers auxilis, una llanterna frontal, aigua i una mica de menjar.

5. No ingereixis fruits silvestres que no coneixes.

A les zones de muntanya és fàcil veure arbres i arbustos plens de fruits. No t'arrisquis i no en mengis cap si no tens clar què és.

6. Hidrata't i alimenta't de manera adequada durant l'activitat.

És fonamental portar sempre suficients líquids i aliments energètics (barretes, fruita seca…).

7. Tingues en compte tots els possibles escenaris.

Complicacions com que la ruta s'allargui més del que és convenient, que alguna cosa del material falli, que plogui o aparegui boira… Són escenaris als quals et pots trobar durant les activitats de muntanya. Per això és fonamental tenir-los present i saber què fer si algun d'aquests escenaris succeeixen.

8. Protegeix-te del sol, insectes i rascades.

Els especialistes en emergències recomanen utilitzar roba amb protecció per a picades (insectes, paparres) i amb protecció solar. El millor a la muntanya és fer servir màniga i pantalons llargs, perquè d'aquesta manera evitem cremades i picades indesitjades.

9. Recorda les diferències de temperatura de la vall al cim.

Qualsevol expert en muntanya sap que cal portar sempre roba que s'ajusti tant a les altes temperatures com a la possibilitat que aquestes baixin de sobte o comenci a ploure.

10. Davant de qualsevol incident... 112

Des d'una petita torçada fins a un cop més greu, sempre cal trucar al 112. Des d'allà ens informaran sobre com actuar i ens proporcionaran tota l'ajuda necessària.