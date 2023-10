A l'era de l'ecologisme, la reutilització ha esdevingut una gran opció per evitar la creació de nous residus. Amb el plàstic en vies d'extinció, el cartó ha esdevingut una alternativa molt més sostenible. Amb la proliferació del seu ús, sorgeix també una nova qüestió: com se li pot donar una segona vida? Aquí hi ha algunes alternatives.

Descobreix els nous usos per a les capses de cartó Emmagatzematge : És l'opció més òbvia. Les capses de cartó es poden convertir en solucions pràctiques d'emmagatzematge. Pots fer-les servir per guardar roba fora de temporada, llibres , joguines i altres articles de la llar. Per donar-los un aspecte més atractiu, les pots pintar o folrar amb tela.

: És l'opció més òbvia. es poden convertir en solucions pràctiques d'emmagatzematge. Pots fer-les servir per Per donar-los un aspecte més atractiu, les pots pintar o folrar amb tela. Jardineria: Les capses de cartó són excel·lents per començar un jardí. Pots usar-les com a testos temporals per a plantes joves. Meditació i jardineria Treballs manuals: Les capses de cartó són un excel·lent material per a treballs manuals. Pots fer-les servir per fer marionetes, disfresses, decoracions nadalenques i molt més.

Les capses de cartó són un excel·lent material per a treballs manuals. Pots fer-les servir per nadalenques i molt més. Mobles : Amb una mica de creativitat i habilitat, podeu transformar capses de cartó en mobles funcionals. Per exemple, podeu fer una taula auxiliar, una cadira o, fins i tot, un llit per a mascotes.

: Amb una mica de creativitat i habilitat, podeu transformar capses de cartó en mobles funcionals. Per exemple, podeu o, fins i tot, un llit per a mascotes. Organització : Les capses de cartó us poden ajudar a organitzar el vostre espai. Pots fer-les servir per ordenar les sabates, les eines de jardí o els estris de cuina .

: Les capses de cartó us poden ajudar a organitzar el vostre espai. Pots fer-les servir per Joguines: Les capses de cartó es poden convertir en meravelloses joguines. Amb una mica de pintura i decoració, pots transformar una capsa de cartó en un castell, una casa de nines o un cotxe de carreres. Cal destacar que la reutilització de capses de cartó no és només bona per al medi ambient, sinó que també pot ser una forma divertida i econòmica de resoldre problemes comuns de la llar. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona