Si estàs pensant a canviar les portes de casa teva per unes portes lacades en blanc, has de saber que tenen molts avantatges. Les portes lacades en blanc aporten un estil contemporani i minimalista a qualsevol espai. Ajuden a fer una sensació d'amplitud i lluminositat.

El blanc té la capacitat de reflectir la llum, cosa que fa que les habitacions se sentin més àmplies i lluminoses, millorant així l'ambient general d'una llar. A més, una porta lacada en blanc combina fàcilment amb la majoria dels colors i estils de decoració, cosa que permet una major flexibilitat a l'hora de decorar. Tant se val quin sigui el teu estil (clàssic, modern, nòrdic, industrial…) sempre encertaràs amb aquest model.

Per si no tenies prou raons, les portes lacades solen ser fàcils de netejar, ja que la superfície llisa i brillant no permet que la brutícia s'adhereixi amb facilitat. Tot i que, el blanc pot ser propens a mostrar marques i taques, la qualitat de la laca proporciona una barrera protectora que pot fer que la porta sigui resistent a cops i raspadures.

Com evitar esgarrapades i que es facin malbé

Tingues en compte aquestes recomanacions per evitar que les portes lacades en blanc es facin malbé. Si les poses en pràctica podràs allargar la vida útil d'aquesta part de casa teva:

Manetes de qualitat. Assegureu-vos de tenir manetes i ferradures de qualitat que no tinguin vores esmolades, les quals, podrien ratllar la porta en fer-la servir.

Assegureu-vos de tenir manetes i ferradures de qualitat que no tinguin vores esmolades, les quals, podrien ratllar la porta en fer-la servir. Topalls de porta. Utilitza topalls de porta per evitar que es colpegi contra una paret o moble, cosa que podria causar danys a la superfície lacada.

Utilitza topalls de porta per evitar que es colpegi contra una paret o moble, cosa que podria causar danys a la superfície lacada. Neteja regular. Neteja les portes regularment amb un drap suau i productes específics per a superfícies lacades. Evita fer servir productes abrasius o esponges rudes.

Neteja les portes regularment amb un drap suau i productes específics per a superfícies lacades. Evita fer servir productes abrasius o esponges rudes. Evita el contacte directe amb objectes esmolats . Sempre és aconsellable anar amb compte en moure mobles o en portar objectes que puguin ratllar la superfície de la porta.

. Sempre és aconsellable anar amb compte en moure mobles o en portar objectes que puguin ratllar la superfície de la porta. Toc final amb cera. Aplica ocasionalment una cera especial per a superfícies lacades. Aquesta cera actuarà com una barrera addicional, protegint la porta de petites esgarrapades i donant-li una brillantor addicional

Aplica ocasionalment una cera especial per a superfícies lacades. Aquesta cera actuarà com una barrera addicional, protegint la porta de petites esgarrapades i donant-li una brillantor addicional Reparació ràpida. En cas de petites ratllades, hi ha kits de reparació per a superfícies lacades que poden ajudar-te a solucionar el problema abans que empitjori.

En cas de petites ratllades, hi ha kits de reparació per a superfícies lacades que poden ajudar-te a solucionar el problema abans que empitjori. Ús de protectors. Per a àrees d'alt trànsit o on hi ha nens, considera utilitzar protectors de porta o panells a una alçada on hi pugui haver més contacte.

En escollir portes lacades en blanc, no només optes per una opció estèticament agradable, sinó que també gaudeixes d'un disseny funcional i durador. Amb la cura adequada, aquestes portes poden romandre en perfecte estat durant molts anys.

Com netejar les portes lacades en blanc

Per netejar aquest tipus de portes hem anat al Tiktok de Rakidag per trobar la fórmula infal·lible perquè quedin espectaculars. En primer lloc, el que no ens recomana fer servir per netejar aquest tipus de portes és lleixiu, amoníac i desgreixant.

Raquel el que fa és agafar una baieta de microfibra i polvoritzar el seu famós 'totnet', un preparat que fa ella i que utilitza per netejar gran quantitat de superfícies

Com es prepara el 'totnet'? Doncs molt fàcil. En una cubeta poseu 400 ml d'aigua, una culleradeta de sabó Beltran i 100 ml d'alcohol de neteja. Remena bé i passa-ho tot a un polvoritzador. Amb ell, podràs netejar multitud de superfícies, des del bany fins a la cuina i, per descomptat, les teves portes lacades en blanc a les quals has donat una brillantor que mai no haguessis imaginat.