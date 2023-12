«Fem el Nadal entre tots». Amb clar missatge es presenta el centre comercial Espai Gironès que, una vegada més, dona un toc solidari a la seva campanya nadalenca. Aquest any, l’Espai Gironès presenta un programa molt extens d’activitats solidàries perquè es pugui participar amb tota la família i, a la vegada, col·laborar amb la Fundació Astrid-21.

Els donatius de totes les activitats es destinaran íntegrament al programa que porta per nom «Aprenem com tu!» i que promou la Fundació Astrid-21 per afavorir la inclusió dels alumnes amb síndrome de Down o amb discapacitat intel·lectual a les escoles i instituts de Girona. Una de les activitats són les anomenades estrelles solidàries. Es poden demanar les estrelles al Punt d’Informació del centre, es pot escriure un desig per a aquestes festes i es poden penjar als arbres de la zona de restauració. Un donatiu voluntari d’1 euro per cada estrella.

Tallers infantils

Els compradors i usuaris del centre també tenen a la seva disposició els tallers infantils de guarniments. Els nens i nenes podran dissenyar les seves pròpies decoracions nadalenques: una per a l’arbre de l’Espai Gironès i l’altra per decorar l’arbre de casa. Per participar-hi cal apropar-se també al Punt d’Informació o pujar al taller situat a la zona de restauració. També és un donatiu voluntari d’1 euro per participació. Els tallers funcionaran els dies 30 de novembre i 1, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 i 21 de desembre de les 4 de la tarda a les 8 del vespre. Els dies 2, 3, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 22, 23, 27,28, 29, 30 de desembre i 2, 3, 4 de gener de 2/4 de 12 del migdia a 2/4 de 2 i de 4 de la tarda a les 8 del vespre. Finalment, els dies 24 i 31 de gener i 5 de gener l’horari serà únicament de 2/4 de 12 del migdia a 2/4 de 2.

D’altra banda, l’actor Martí Peraferrer interpretarà el cèlebre poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra. Es presenta com una «experiència poètica i sensorial immersiva per viure el Nadal més pur». Serà els dies 21 i 22 de desembre a l’espai poètic amb funcions a les 6 de la tarda i 2/4 de 8 del vespre. Les places són limitades. Cal reservar a femnadalentretots.com

Altres activitats que conformen la present campanya són el tió de Nadal que es farà del 2 al 23 de desembre de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre i el 24 de desembre de 2/4 de 12 del migdia a 2/4 de 2. El patge reial també farà presència durant aquests dies previs a la cavalcada. Concretament, l’emissari dels Reis Mags d’Orient visitarà l’Espai Gironès del 27 al 30 de desembre i del 2 a 4 de gener de 2/4 de 6 de la tarda a les 8 del vespre. Els dies 31 de desembre i 5 de gener l’horari serà de 2/4 de 12 del migdia a les 2.

Un musical inclusiu

Una de les activitats destacades de la campanya solidària de Nadal del centre comercial serà el musical que porta per nom «Peter Pan», un espectacle que trenca barreres. Es farà una única funció el pròxim dia 28 de desembre, a les 6 de la tarda, en una carpa situada a l’aparcament exterior. Serà només una funció i amb un aforament limitat. Cal també reservar les entrades a femnadalentretots.com. En aquest cas el donatiu és de 3 euros.

L’espectacle es presenta com «la fantàstica història del nen que no volia créixer, amb la companyia de Wendy, els nens perduts, pirates, sirenes, indis i fades. Un divertit espectacle inclusiu i molt original per a petits i grans».

Finalment, el pròxim dia 3 de gener hi haurà també un acte solidari. Serà concretament una sessió de donació voluntària de sang que es portarà a terme al bus que hi haurà situat a l’aparcament exterior del centre comercial. Serà de les 10 del matí a les 2 del migdia i l’activitat comptarà amb el suport del Banc de Sang i Teixits de Girona.