Els millors consells per eliminar les taques difícils de maquillatge a la roba

Maquillar-se s'ha tornat un imprescindible per a molts i moltes. Hi ha vegades que un es maquilla per esdeveniments o sopars puntuals i, d'altres que ho fan cada dia. Tant se val si el teu cas és un o altre perquè avui et portem la solució per acabar amb aquelles taques de maquillatge tan difícils de treure. I a més, t'explicarem com evitar tacar-te la roba.

Sovint, les taques de maquillatge a la roba solen ser molt difícils d'eliminar. Això succeeix perquè els components amb els quals estan fets han estat ideats perquè perdurin a la pell, però també ho fan a la roba. Això passa amb pintallavis, colorets, bases de maquillatge i correctors, per exemple.

No et taquis abans d'hora

Per tal de no embrutar la roba de maquillatge, un truc és posar-se laca de cabells al coll de la camisa o samarreta. D'aquesta manera, actuarà com a capa protectora i no tacarem la roba de la base de maquillatge, per exemple. Quan duem el coll maquillat, sovint taquem les vores de la roba. Amb aquest truc, s'haurà acabat. És important que la laca la posis abans de cordar els botons o posar-te el vestit o samarreta al cos.

Consells per treure les taques de maquillatge de la roba

No sempre es pot evitar que caiguin unes gotes de maquillatge o impedir el frec de la pell maquillada contra la roba. Per això, una de les primeres recomanacions quan hi ha rastres de maquillatge a les peces és actuar com més aviat millor per evitar que el producte penetri a les fibres de la roba i aquesta acabi espatllada de tant fregar.

Ja és tard. Hi ha una taca de maquillatge a la camisa. Què fer? El millor és aplicar una mica de desmaquillant sobre la taca i fregar suaument amb una baieta de microfibra. Tot i això, si la taca és de pintallavis, "La Ordenatriz -Begoña Pérez" està darrere d'aquest perfil en què ofereix molts consells sobre neteja- recomana fregar-la de manera suau amb alcohol.

Els millors trucs per acabar amb les taques de maquillatge de la roba / freepik

En cas que el maquillatge sigui en pols, no cal fregar. El millor és agafar l'assecador i posar l'aire fred per retirar les restes de la pols.

Remei contra les taques profundes

Si la taca ha penetrat als teixits, la tasca per eliminar-la es complica. Tot i això, no és impossible eliminar-la. En aquests casos, "La Ordenatriz" recomana submergir la peça en aigua calenta amb percarbonat durant una hora.