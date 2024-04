Més de 18.000 gironins tenen glaucoma

Més de 18.000 gironins estan afectats actualment per glaucoma, una afecció caracteritzada per un augment de la pressió intraocular que provoca danys al nervi òptic i que pot arribar a produir ceguera. Concretament, a les comarques gironines hi ha diagnosticats 18.059 persones que ho pateixen, però cal seguir periòdicament controls per detectar-ho ja que es considera que la xifra de persones que pateixen glaucoma, però no ho saben pot arribar a les 7.224. A nivell de Catalunya, les darreres xifres fetes públiques indicaven que més de 176.400 catalans pateixen glaucoma i un 40% no ho sap. Per això és molt important sotmetre’s a revisions a partir dels 45 anys per una detecció precoç i així evitar casos de ceguera.

Millor prevenir

L’augment de la pressió pot ser causat per diversos factors, com ara un drenatge inadequat de l’humor aquós, un fluid que omple la part frontal de l’ull. A mesura que el nervi òptic es danya, la visió perifèrica es veu afectada, i si no es tracta, pot conduir a la ceguesa.

Per a prevenir el glaucoma, és fonamental tenir una bona salut ocular. Encara que alguns factors de risc, com l’edat avançada o els antecedents familiars, no es poden evitar ni modificar, hi ha mesures que es poden prendre per reduir el risc de desenvolupar aquesta malaltia. Algunes recomanacions a seguir són:

Revisió ocular regular: És crucial sotmetre’s a revisions oftalmològiques periòdiques per a controlar la pressió intraocular, especialment si hi ha antecedents familiars de glaucoma o si també es troben factors de risc elevats.

Estils saludables

Estil de vida saludable: Mantenir un pes saludable, fent exercici regularment i seguint una dieta equilibrada.

Evitar el tabac i l’alcohol: Fumar i beure alcohol en excés poden augmentar el risc de desenvolupar glaucoma, així que és important evitar-los o reduir-ne el consum.

En cas de ser diagnosticat amb glaucoma, és essencial seguir el tractament prescrit pel metge oftalmòleg. El tractament pot incloure gotes oculars per reduir la pressió intraocular, medicaments orals o fins i tot cirurgia en casos més greus. Tot i que no hi ha una solució definitiva, si el glaucoma es diagnostica a temps, un tractament mèdic o la cirurgia poden estabilitzar la malaltia i fer que no avanci. Per això és tan important un diagnòstic precoç.