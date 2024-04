Rentaràs la funda del coixí cada setmana si t'assebentes d'això

Per molt que sembli que la roba de llit no necessita una atenció especial, el cert és que tant els llençols com les fundes dels coixins necessiten passar periòdicament per la rentadora per motius d’higiene.

L’acumulació de brutícia i bacteris en aquestes teles pot passar inadvertida, però això no vol dir que no hi continuïn sent i, per tant, que no posin en risc la nostra salut a mesura que passa el temps sense rentar-les. Així ho adverteixen des de comptes especialitzats com el de Paula Seiton, una usuària que comparteix trucs d’ordre, neteja i decoració.

Àcars i restes orgàniques

N’hi ha prou amb una setmana perquè la funda del coixí es comenci a omplir d’àcars, aràcnids diminuts que s’alimenten de les cèl·lules mortes que anem desprenent. A aquests microorganismes, les picades dels quals provoquen reaccions al·lèrgiques i picors, entre altres símptomes, s’hi afegeixen els residus orgànics. Substàncies com la suor, la saliva i la caspa són només alguns exemples de tot el que arribem a eliminar mentre dormim.

Així doncs, amb totes les cartes sobre la taula, la freqüència de neteja d’aquestes fundes s’hauria de situar entre un cop cada una o dues setmanes, tal com recomanen aquests creadors de contingut.