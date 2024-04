Vols saber quina és la millor ombra d'ulls segons el teu signe zodiacal?

T'agrada el maquillatge i tens ganes de descobrir quina és la millor combinació segons el teu signe zodiacal? En aquest article descobriràs de la mà de Shein quines són les millors 'combis' per brillar durant aquesta temporada primavera-estiu 2024. Les tendències canvien constantment i el maquillatge també ho fa. Així doncs, no et perdis els consells de Shein per brillar aquesta temporada segons el teu signe del zodíac.

Aquestes paletes amb ombres d'ulls tenen un preu de 5,99 euros cadascuna

El maquillatge que combina amb el teu signe del Zodíac

Adventurous Àries

Àries és un signe de foc i també és el primer signe del zodíac, precisament per això, simbolitza l'inici i la creació. Es caracteritza per ser una persona plena d'energia i d'entusiasme; avançada i aventurera, adora la llibertat, els reptes i les noves idees.

Tenacious Taurus

Taure és un signe de terra. La projecció del Sol al seu naixement sol influir perquè siguin persones fermes, decidides i constants en diversos sentits. També adoren sentir seguretat, per això la busquen tant, és com una necessitat constant a les seves vides.

Gifted Gemini

Bessons és un signe mutable que forma part de l'element aire; com a signe dels bessons, el seu caràcter és doble i força contradictori, de forma versàtil. D'una banda, és capaç d'adaptar-se amb facilitat i rapidesa a tot, però de l'altra pot resultar amable i eloqüent. El seu distintiu comú és la comunicació i l'enginy.

Caring Cancer

Càncer és un signe d'aigua. Dels signes zodiacals, el caràcter és el menys clar; pot ser des de retret, sensible i dramàtic, fins a enlluernador, atractiu i admirat pels altres.

Lively Leo

Lleó és un signe de foc, també el signe més dominant del zodíac. Creatiu i obert, té ambició, valor, força, autonomia i total seguretat en si mateix: sap on vol arribar i res ni ningú podrà evitar-ho. En contrapartida, els seus punts negatius poden ser tants com les virtuts que té: vanitat, egocentrisme, arrogància, impostura i un geni de mil dimonis, entre altres defectes.

Virtuous Verge

Verge és un signe mutable i de terra; representat per una verge, és un signe caracteritzat pel seu esperit crític, precisió, reserva, paciència i convencionalisme. També és lògic, metòdic i aplicat, li agrada aprendre i és capaç d'analitzar les situacions més complexes amb una claredat sorprenent.

Loving Libra

Balança és un signe d'aire, es troba a més entre els signes més refinats del zodíac; té elegància, encant, diplomàcia i bon gust, estima la bellesa, és molt curiós per naturalesa i odia els conflictes.

Striking Scorpio

Escorpí és un signe d'aigua; la seva potència i energia emocional són úniques a tot el zodíac. Té molta imaginació i intuïció, a més d'una gran capacitat per a l'anàlisi, la força de voluntat i la fermesa, encara que també és molt sensible i emocional amb ell mateix i amb l'entorn.

Spontaneous Sagittarius

Sagitari és un signe de foc; és un dels signes més resplendents i positius del zodíac. També és versàtil, adora les aventures i buscar nous horitzons, ja que té una ment oberta a noves idees i experiències i manté una actitud decidida davant de l'adversitat; a més, sovint la sort l'acompanya.

Calm Capricorn

Capricorn és un signe de terra, i un dels signes del zodíac més constant, sòlid i plàcid. També es caracteritza per ser prudent i pràctic en tots els assumptes que el concerneixen. Els seus aspectes més negatius tendeixen cap al pessimisme, la fixesa i la malenconia.

Ambitious Aquarius

Aquari és un signe d'aire, i sens dubte és el signe amb més capacitat per a la invenció de tota la roda zodiacal. Simpàtic, original i brillant, Aquari també és un signe molt humanitari, alhora que independent i intel·lectual.

Perceptive Pisces

Peixos és un signe d'aigua, també és el darrer signe del zodíac, precisament per això és el més ric i complex de tots. Sensible davant del patiment dels altres, respon amb bona voluntat i ganes d'ajudar. No li agrada sentir-se pres i no respecta les convencions, així, d'entrada, tampoc tendeix a lluitar contra l'establert, senzillament, discorre, d'altra banda.