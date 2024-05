Set objectes que tens a casa i porten molta mala sort: elimina’ls ara mateix

Tant si són grans com petites, les cases són els llocs on més temps volem passar. Però, com tot, té el seu truc, i seguint un parell de consells (d’arquitectes i decoradores) i siguin quines siguin les dimensions de casa teva, pots aconseguir trobar la distribució i les peces que encaixin a la perfecció. I eliminar les que donen mala sort.

Però, a més d’això, és important tenir en compte una altra cosa i és, precisament, del que et parlarem avui. Es tracta del fengshui, la filosofia desenvolupada a la Xina i de corrent taoista que estudia l’impacte que té la decoració i distribució dels espais en les persones que els habiten. I és que respectar els manaments del fengshui és de màxima importància quan es tracta de casa nostra, ja que és fonamental perquè tant nosaltres com els nostres convidats estiguem a gust.

Els cactus no són tan bons com creies. Segons el fengshui, les seves espines poden atraure la mala sort .

Si un rellotge no funciona, treu-lo de casa. I si un rellotge es queda sense pila, canvia-la immediatament.

, treu-lo de casa. I si un rellotge es queda sense pila, canvia-la immediatament. Els objectes punxeguts no deixen fluir l’energia i fins i tot poden atraure la negativitat .

. Les flors seques igual com les plantes artificials atrauen les males energies .

. Els miralls trencats o tacats són els grans enemics de l’energia positiva .

. L’escombra de cara amunt fa que l’amor se’n vagi de la casa .

. Les imatges violentes no han de formar part de la decoració. Tot i que sigui un pòster d’una pel·lícula.

Cuida l’energia i la decoració de casa teva, potser sense saber-ho li estàs donant una energia que no és gens favorable.