Aquest és el millor i el pitjor dia per volar amb Ryanair, Vueling o easyJet

Una empresa experta en vols ha advertit als passatgers, així com als turistes que viatgen amb aerolínies com Ryanair, Vueling, easyJet i altres, que evitin un determinat dia de la setmana.

HappyOrNot va analitzar més de 10 milions de punts de dades de comentaris de clients d'aeroports en més de 30 països de tot el món per revelar no tan sols el millor dia de la setmana per volar i evitar les multituds, sinó també el millor moment del dia per volar.

Miika Mäkitalo, directora executiva de HappyOrNot, explica a Birmingham Live: "Amb l'estiu molt a la vora, molts de nosaltres esperem amb ganes les nostres vacances, però el viatge pot estar ple de frustració i estrès innecessari".

El millor i el pitjor dia de la setmana per volar

El millor dia de la setmana per volar és el dimecres, mentre que el pitjor dia és el diumenge. Els dimecres van obtenir un 83% de positivitat per part d'estiuejants i turistes, segons va explicar el grup, que crea el sistema d'avaluació de "cares somrients" en les terminals d'aeroports de tot el món.

Els diumenges van rebre les reaccions menys positives dels passatgers. Les dades mostren que les set del matí és el "moment més feliç" per volar, amb el voltant del 84% dels comentaris rebuts a aquesta hora, seguit de prop per les vuit. Els viatgers no es penedeixen d'haver perdut una bona nit de son i és prou d'hora per ser optimistes i poder arribar a destí a temps. A més, coincideix amb l'hora a la qual probablement les instal·lacions de l'aeroport es preparen per estar netes i ordenades, i el personal està ple d'energia al començament dels seus torns".

Miika va explicar: "Hem vist al llarg dels anys que l'última hora de la tarda i la nit és sempre el moment menys feliç per volar, i enguany no és diferent, sent la mitjanit l'hora més infeliç en termes de comentaris dels clients.