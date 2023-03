Cada vegada hi ha més persones que pateixes intoleràncies alimentàries i Mercadona és un dels supermercats que més s'apropa a la demanda exigida pels consumidors en aquesta matèria. Les intoleràncies al gluten i a la lactosa són les més habituals i ara molts productes que consumim ja no en porten per tal d'evitar problemes digestius.

La intolerància a la lactosa afecta un terç de la població Però ara, Mercadona retira, sense donar més informació, la llet condensada sense lactosa 'Nutricia'. De moment, no en tindran més. Així doncs, si volem comprar aquest tipus de producte haurem de canviar de supermercat i buscar altres alternatives. En principi és una decisió que s'ha pres a nivell nacional. Esperem que en els pròxims dies Mercadona ens doni més informació sobre per què ha retirat aquest producte de totes les seves botigues. No sabem si el producte té un problema o si és un problema de logística. Així doncs, compte amb la llet condensada sense lactosa 'Nutricia' de Nestlé perquè no sabem si aquest producte ha estat retirat per problemes alimentaris o per problemes de logística comercial. No donar informació al consumidor i retirar un producte, no pinta gaire bé...