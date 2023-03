El detergent per rentar la roba és una cosa que fem servir amb molta freqüència. Si no de forma diària, diverses vegades a la setmana es fa servir el detergent per a la nostra rentadora. Conscient d'això, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha fet un estudi on ha assenyalat quin és el millor detergent de supermercat per a casa nostra. L'escollit és aquest netejador d'Aldi.

L'estudi concret de l'OCU s'ha centrat únicament en els detergents per a la rentadora i netejar la roba. Els factors que cal tenir en compte a l'hora d'escollir el millor són, òbviament, el preu i l'eficàcia, a més que sigui respectuós amb el medi ambient. Amb aquest truc de neteja, els teus mobles de la cuina recuperaran la brillantor Òbviament, s'han seleccionat entre els diferents formats de detergents, com són en càpsules, pols i líquid. Per això, s'ha comparat a la mateixa rentadora, amb el mateix tipus d'aigua, de rentat i la dosi recomanada pel fabricant a l'etiqueta. S'ha valorat l'actuació en quinze tipus de taques, amb especial atenció a les de greix, oli, sang i llet. A més d'altres també molt habituals com de maionesa, de cafè o de vi. Concretament, han estat 48 detergents de rentadora analitzats per l'OCU. Com treure l'òxid de les aixetes? El truc de neteja per deixar-los perfectes El millor detergent Com ja s'ha assenyalat anteriorment, per a l'OCU, el millor detergent és un que es comercialitza als supermercats Aldi. El seu nom és Esselt i té la millor puntuació de totes. Aquest detergent de supermercat ve en un envàs de plàstic d'1 litre i té un preu de 4,09 euros. Amb ell dona per a unes 28 dosis, de manera que la unitat té un cost de 0,14 euros. L'OCU destaca la seva excel·lent relació qualitat-preu. Posteriorment, hi ha el detergent líquid Ecover, que es ven a Carrefour per 8,22 euros. Completa el podi el Seventh Generation Free & Clear Sensitive, que es ven a Amazon per 9,99 euros.