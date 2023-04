Moltes vegades t'hauràs trobat amb la paret del darrere de la nevera mullada i plena de gotes que van caient cap a baix. Segurament, t'hauràs trobat amb diversos aliments molls i fins i tot, fets malbé. Sol ser normal que es produeixi condensació a la nevera i vegis caure l'aigua, però gràcies a un petit gest, aconseguiràs que l'aigua no s'acumuli als calaixos i que no et faci malbé els aliments.

Cada cop és més inusual que es produeixi condensació a les neveres, ja que, des de fa un temps, aquests electrodomèstics porten incorporat el sistema No Frost que impedeix que la humitat de l'ambient es condensi. Si el teu frigorífic és més antic i no porta incorporat aquest sistema i l'aigua que es produeix per la condensació arriba a congelar-se per les baixes temperatures, no cal alarmar-se, només cal apagar l'electrodomèstic i descongelar-lo. Un cop eliminada l'aigua, aquesta anirà a parar a un desguàs, però per fer-ho, caldrà fer un petit gest que s'indica a tots els manuals d'instruccions, però siguem sincers, pocs llegeixen les instruccions a fons.

Amb un petit gest, evitaràs trobar aigua als calaixos

Per evitar que l'aigua que es produeix per la condensació causi greus problemes tant a l'aparell com als aliments que s'hi guarden, només caldrà retirar una mena de tap que es troba a l'interior de l'orifici pel qual ha de drenar l'aigua. Si no es retira, l'excés d'aigua afavorirà l'aparició d'humitat a les juntes i floridura a les parets de la nevera, però també podria arribar a provocar que l'electrodomèstic s'acabi trencant, cosa que comportarà una gran despesa. El tap inclourà una mena de vareta, la qual permetrà netejar el forat del desguàs.

D'aquesta manera, s'evitarà que l'aigua de la condensació es congeli, provocant que el frigorífic funcioni millor i estalviï energia, ja que una nevera en bon estat consumeix menys llum. A més, si col·loquem tots els aliments al prestatge adequat, els conservarem durant més temps perquè segons a l'alçada on es col·loquin la temperatura variarà i l'estat de conservació, també.