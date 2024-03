Amb l'arribada del fred, la preocupació constant de moltes famílies passa per encendre el que és just i necessari la calefacció perquè no en repercuteixi l'ús a la factura de la llum. Amb l'augment de preus a l'electricitat, a la cistella de la compra o a la despesa de carburants, cada euro compta i hem de buscar quina és la millor manera d'estalviar.

En cas de calefacció... Per què no seguim el truc d'aquesta família que s'ha fet viral? ESTALVIAR DINERS EN CALEFACCIÓ: TRUCS I CONSELLS Gràcies a un vídeo de TikTok que ja acumula milers de visites, coneixem una família que ha decidit aïllar l'habitatge de la millor manera que han pogut. Per això, han començat cobrint les finestres. Només necessites l'assecador, un petit electrodomèstic que et permet segellar cada espai amb un rotllo de paper de plàstic que costa dos o tres euros. Amb el plàstic i l'assecador, impediràs que l'aire fred entri a casa, aprofitant al màxim la calor de la calefacció. A més, el plàstic queda fixat de forma fàcil amb l'assecador i és molt fàcil de treure. #diyproject #homeowner #homeownerhacks #budgetprojects #momlife ♬ Roxanne - Instrumental - Califa Azul @shay_creates Staying cozy!! #hibernation Ara bé, si busques el truc definitiu, invertir en finestres és una manera d'estalviar a la factura de la llum si tens calefacció elèctrica. No necessitareu recórrer a aquests trucs casolans i la calor es mantindrà dins de casa durant més temps.