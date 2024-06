Mateu Casañas, un rosinc a l'Olimp mundial de la cuina

Els xefs Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch, responsables de capitanejar els fogons del Disfrutar -considerat des d’aquest dijous el millor restaurant del món-, han dedicat la distinció «al pagès que cada matí arrenca patates al tros, al pescador que porta la gamba fins al restaurant i a tots els bars i restaurants de menú diari». «És un reconeixement per a ells, perquè nosaltres sols, sense una xarxa d’excel·lència, no hauríem aconseguit el número 1», ha assegurat Casañas. Eduard Xatruch, que s’ha emocionat a la gala, afirma que per consolidar un projecte com el Disfrutar s’accepten unes «normes del joc, una pressió i uns objectius» i, amb modèstia, recorda que hi ha companys de professió que mereixerien ser on són ells.

«Hi ha molta gent al món que té restaurants i que són bons, però només hi cap una persona a la primera plaça i avui ens ha tocat», celebra entusiasmat Xatruch. Els xefs han explicat que han viscut la gala «amb molta intensitat i molta emoció», perquè s’ha mantingut el secret de l’establiment que ocuparia la primera posició. «Quan hem sentit el nom del Disfrutar ha estat un plaer immens i màgic haver-hi arribat», exclama el xef.

El Disfrutar ha culminat el seu fulgurant ascens a l’Olimp de la gastronomia mundial i ja és el millor restaurant del món, segons el popular rànquing «The World’s 50 Best Restaurant». L’establiment, que no fa ni una dècada que va aixecar la persiana en plena Eixample de Barcelona, ha seguit així els passos d’El Bulli, escola de formació dels seus tres xefs Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch, i ha portat la cuina catalana fins al màxim reconeixement mundial. L’aposta per la gastronomia d’avantguardista i creativa es va situar l’any passat en segon lloc, una posició arrodonida al novembre passat amb la tercera estrella Michelin. La gala ha tingut lloc aquest dijous de matinada a Las Vegas.

El Disfrutar és una aposta cuinada a foc lent. No és la primera experiència en solitari d’aquests xef de l’escola d’El Bulli que, una vegada va tancar el restaurant de Ferran Adrià, van decidir refermar el què havien après obrint el Compartir, un restaurant a Cadaqués que va obrir l’abril del 2012.

L’experiència del trio format per Casañas, Castro i Xatruch els va funcionar i va ser llavors quan van ampliar horitzons amb un segon establiment a Barcelona situat en plena Eixample, que compta amb un equip de 65 persones i una llista d’espera de mínim un any vista.

El 2018, el Disfrutar va assolir la 18a posició i va endur-se el premi a la millor entrada a la llista de l’any. La perseverança dels tres xefs els va portar, l’any passat, a ocupar la segona posició i a esdevenir el millor restaurant de tot Europa.

La cuina catalana ha ocupat la primera posició del «The World’s 50 Best Restaurant» en diverses ocasions. El Bulli la va ocupar el 2002 i, posteriorment, va revalidar-lo ininterrompudament el 2006, 2007, 2008 i 2009. El Celler de Can Roca li va prendre el relleu poc després i va ostentar el primer lloc del rànquing el 2013 i el 2015. Les normes del rànquing van canviar i una vegada s’assoleix la primera posició, ja no es pot revalidar i l’establiment passa a formar part de la categoria «The best of the best».

El basc Asador Etxebarri ha aconseguit la segona posició i el Diverxo, de Dabiz Muñoz, s’ha situat en quarta. També figuren a la llista el Quique Dacosta (14) a Denia i ElKano (28) de Getaria.

Els comensals d’ahir migdia del Disfrutar van haver de driblar els periodistes i curiosos, que es van apropar a les portes del restaurant del carrer Villarroel de Barcelona, per entrar-hi a menjar. De fet, eren molts els veïns que es van acostar a l’establiment per fer-s’hi una fotografia.

Daniel Viladecans explicava que havia estat casualitat que vinguin a dinar al Disfrutar hores després que hagi estat proclamat millor restaurant del món, tot i que eren coneixedors de la celebració de la gala a Las Vegas. De fet, la taula per quatre amics la tenien demanada des de feia quatre mesos.

Viladecans comentava que era el primer cop que hi menjava i que apostaria pel menú clàssic. «A part de la qualitat, espero coses que tinguin màgia en comparació amb altres restaurants amb estrelles Michelin, la fama de Disfrutar és que són coses que impacten i això és el que espero», afegia.

Ramon Estrada va arribar al Disfrutar al voltant de la una del migdia amb la seva família. «Ha estat per nosaltres una gran sorpresa, vam fer la reserva fa sis mesos i no la teníem confirmada i la meva dona va preguntar si hi havia lloc per aquest dijous i ens van dir que sí i just avui és el millor restaurant del món... això és increïble».

Cristina i el seu acompanyant venien de Madrid expressament per dinar al Disfrutar i que és una casualitat tenir taula just ahir. En declaracions als mitjans, va afirmar que espera trobar-se amb un molt bon àpat. «Estem molt il·lusionats»

L’equip de l’establiment, que va seguir la gala en directe des de Barcelona, no amagava ahir al matí la seva alegria conscients de la fita històrica que s’havia assolit a Las Vegas, però després de la celebració tocava ja centrar-se en el servei del migdia.