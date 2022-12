Besalú, més enllà del pont

Besalú és molt més que el seu emblemàtic pont. La figura del pont que dona la benvinguda als visitants és segurament la imatge més exportada, però el cert és tot el nucli antic és una autèntica joia que mereix una visita. La ruta d’avui ens proposa primer conéixer la part antiga per després endinsar-nos en una ruta per veure el llegat romànic de Beuda.

Per completar aquesta ruta que ha dissenyat Itinerànnia xarxa de senders haurem d’invertir unes quatre hores i recórrer poc més d’onze quilòmetres. Segons la fitxa que s’ha confeccionat, l’alçada màxima és de 371 metres amb un nivell acumulat de pujada de 378 metres. És una ruta bastant accessible i amb diferents atractius.

La ruta començarà a l’avinguda President Lluís Companys de Besalú i enfilarem cap a Beuda. Segons ens detalla Itinerànnia hem de seguir les marques grogues per arribar a una rotonda «la creuem i seguim recte, per la urbanització, fins a trobar un camí que es bifurca avall cap a la dreta. Arribem a una passera de fusta que permet creuar la riera i llavors girem a l’esquerra». Ja a partir d’aquest punt hem de seguir sempre el camí paral·lel que hi ha a la riera i després de passar sota el viaducte de l’autovia passarem per una pista forestal fins a trobar el senyal vertical G104 Salt de Palera.

La ruta adquireix més interès en arribar a Santa Maria de Palera, un conjunt monumental molt destacat. Seguint les indicacions hem de tenir en compte que «passat el Sant Sepulcre seguim recte fins a arribar a la carretera asfaltada. Uns 100 metres més endavant deixem la carretera i agafem un camí a l’esquerra que va per dins la pineda fins a arribar a la carretera asfaltada. Creuem la carretera, tot enfilant per un petit corriol que va per un bosc de pi blanc i alzina, fins que creuem una pista asfaltada». De la Canova fins a arribar a Beuda segueix la ruta i podrem entrar a l’església de Sant Feliu si podem demanar les claus a la rectoria. Des del Rec de la Codina ja agafarem direcció cap a Besalú, el nostre punt de partida. Després del Salt de Palera ja enfilarem cap a Besalú. I ja en el tram final «girem cap a l’esquerra i seguim per la pista de sota el viaducte i, al final, abans de creuar el torrent, girem per la pista de la dreta: el torrent i el creuem per les passeres fins a arribar a una pujada per accedir de nou a la urbanització. Arribem al carrer i que seguim recte fins a la rotonda, on continuem recte fins a trobar les escales, i sortim davant de la parada de l’autobús, on acaba la ruta», segons es detalla a la descripció de l’itinerari.