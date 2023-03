Destapa’t a Roses

Una autèntica ruta de gustos i sabors. Així es presenta una nova edició de la Ruta de les Tapes i del vi DO Empordà que, des d’avui i fins al pròxim dia 26 de març reunirà la participació de 83 establiments de Roses. Els xefs rosincs han preparat per a aquesta ocasió una àmplia varietat de creacions culinàries que, segons els promotors, els plats on el peix i el marisc prendran «tot el protagonisme, un gran ventall de carns i coccions per degustar, arrossos, cuina de fusió i tapes tradicionals adaptades als nous temps, sense oblidar les propostes dolces per finalitzar els àpats amb unes exquisides postres».

Aquest any s’ha sumat 6 establiments més a la campanya i novament totes les creacions seran maridades amb vins, garnatxes, moscatells i escumosos dels cellers DO Empordà. Per anar obrint boca s’han anunciat algunes de les tapes que es podran degustar paguen 3 euros, import que inclou tapa més un «zurito» de vi o aigua. Alguns dels plats preparats exemplifiquen el nivell d’aquesta cita gastronòmica. Bacó a baixa temperatura amb ou de guatlla aromatitzat amb tòfona negra; bunyol de calçot amb cruixent de pernil ibèric, blanqueta de vedella a l’antiga amb arròs, broqueta de gambot amb algues, delícia de zamburiña, bao de porc esqueixat amb maionesa de xipotle, croquetes de musclos a la marinera, rissoto de ceps, broqueta de llagostí i pollastre teriyaky, galta de vedella en la seva salsa sobre hummus de cigrons, pastís de pastanaga amb crema de formatge i coulis de carbassa, cresta argentina de vacío i provolone, caneló de llamàntol, cruixent de botifarra amb ratafia i formatge de cabra... Per saber el detall dels establiments participants i els plats que es presenten es pot adquirir per 0,20 cèntims el llistat dirigint-se a l’Oficina de Turisme o, si es prefereix, es pot descarregar una app molt completa que compta a més de geolocalització per visionar en pantalla els establiments que «es troben propers al punt on es troba la persona, la distància amb un bar o restaurant concret i com arribar-hi, o si els establiments es troben en el moment de la consulta oberts, tancats, o a menys de mitja hora del tancament», segons han explicat els organitzadors. Permet disposar d’un control de les tapes favorites o les que es tenen pendent de degustar.

Hi haurà premis a la millor tapa i també pels comensals. El públic que vulgui optar a algun premi haurà de fer 9 degustacions diferents i deixar constància de la seva tapa favorita. Entre tots els participants, se sortejaran 5 premis consistents en talonaris nominals per gaudir de totes les tapes de l’edició 2024 de la Ruta gratuïtament.

Els establiments també opten al premi a la «Millor tapa de la Ruta 2022». A més de la guanyadora per votació popular, un jurat professional, votarà també la seva proposta guanyadora. Tant la Millor Tapa del Públic com la Millor Tapa del Jurat, rebran un distintiu que podran exposar als establiments per acreditar les seves primeres posicions d’aquesta edició 2023 de la Ruta, segons els promotors.