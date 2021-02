Figueres reclama de nou a l'Estat la supressió dels passos a nivell del tren

L'Ajuntament de Figueres ha reclamat de nou a l'Estat un calendari per suprimir els dos passos a nivell del tren a la ciutat. S'ha treballat per establir un calendari conjunt i trobar una solució definitiva a un problema que s'arrossega des de fa anys.

«Figueres pateix des de fa massa anys els dos passos a nivell», ha dit l'alcaldessa, Agnès Lladó, que remarca que «no ens podem permetre la ciutat dividida en dos i que no garanteixi la igualtat d'oportunitats per a les persones», a banda del perilll que suposa per a la seguretat el pas de trens per dins la ciutat. Creu que «cal calendaritzar i exigir una solució definitiva, no podem esperar més».

L'alcaldessa de Figueres; el vicealcalde, Pere Casellas; el segon tinent d'alcalde, Jesús Quiroga, i el regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, es van reunir ahir amb el secretari general d'Infraestructures, Sergio Vázquez, i representants d'Adif per intentar desecanllar el tema.

La reunió ha servit per establir un compromís de treball conjunt, per treballar per a la calendarització. També s'ha acordat intercanviar informació per tal d'establir una correcte solució i que sigui de consens.

Suprimir els passos a nivell és una reivindicació històrica. Des de l'Ajuntament consideren que cal trobar una solució definitiva perquè la ciutat de Figueres «és un important nus ferroviari dins del corredor mediterrani, porta d'entrada a França i urgeix solucionar aquest tema per a la millora de la mobilitat de passatgers i mercaderies, sense oblidar la importància de la falta de seguretat que pels ciutadans significa l'estat actual del traçat del nucli urbà».