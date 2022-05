Cap dels acusats pel cas Paradise, que s'ha jutjat aquesta setmana a l'Audiència de Girona, va tenir cap mena de vinculació amb els atacs al macroprostíbul Paradise el desembre de 2012. L'última sessió del judici ha comptat amb la declaració de tots set, però cap d'ells ha reconegut haver preparat o llençat cap bomba. Tampoc saben qui ho va preparar. En tot cas, han donat una explicació als indicis que els relacionen amb els atacs, com ara l'enviament del correu electrònic des d'un locutori de Barcelona, des d'on els investigadors van captar el senyal de tres d'ells molt a prop d'allí -un d'ells era el presumpte líder, que va morir el 2017-. Era un 24 de desembre, i un dels acusats ha dit que havien anat a comprar regals de Nadal, concretament a una llibreria de còmics situada molt a prop del locutori en qüestió.

L'altre dels indicis és l'ampolla de líquid inflamable que els Mossos van trobar molt a prop del lloc on van trobar el Porsche Cayenne cremant després del segon atac, ocorregut el 23 de desembre. Sobre això, un dels acusats que va ser identificat a les càmeres de vigilància del supermercat on el van adquirir, va dir que va comprar-lo perquè aquell dia celebrava una barbacoa a una finca que tenia a Cantallops.

Tot i les explicacions donades pels processats, el fiscal continua apostant per la seva culpabilitat, i durant el seu torn de conclusions definitives ha modificat les penes, rebaixant-ne algunes i elevant-ne d'altres, de forma que s'enfronten a penes des de 4 anys fins a 26 anys de presó. Sosté que "no hi ha cap dubte" que els acusats actuaven com un grup cohesionat i que durant les vigilàncies van prendre precaucions per evitar ser seguits. Els indicis que hi ha són suficients, segons conclou, per determinar que són culpables dels atacs, que sortosament, no van arribar a provocar ferits perquè només una de les bombes va explotar.

En canvi, les defenses demanen l'absolució dels acusats perquè creuen que les proves que hi ha són insuficients, i que no passen de ser mers indicis.