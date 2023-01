Roses està portant a terme els treballs previs a la plantació de nou arbrat i arbustos al carrer Cala Llarga, actuació a la qual seguiran properament noves plantacions a altres espais de la urbanització de Santa Margarida.

Les tasques s’han iniciat amb l’obertura d’escocells de grans dimensions (de 2,60 metres x 1,60 m), que permetran tant la plantació dels arbres com d’espècies arbustives al seu voltant per aportar verdor i embellir el carrer. Se substitueix la terra existent per terra vegetal de millor qualitat i s’està instal·lant també un reg automàtic per regar els futurs arbres i plantes, que seran de baix consum hídric. Està previst que els arbres, un total de 19, es plantin el proper mes de febrer.