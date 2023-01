Canviem Figueres deixa les mans lliures a Xavier Amiel per a les municipals

La plataforma ciutadana Canviem Figueres, que el 2019 es va constituir com a partit polític per a presentar-se a les eleccions municipals, ha anunciat, a través d’un comunicat del seu portaveu i regidor Xavier Amiel, que no optarà als comicis del pròxim mes de maig. Així i tot, Canviem no desapareixerà i deixa la portada oberta a tornar a primera línia en un futur. Segons Amiel, «amb els companys i companyes de la plataforma hem decidit donar-nos un temps per reflexionar i enfortir la nostra formació. Això no vol dir que, en una nova ocasió, Canviem Figueres es pugui replantejar tornar a l’actualitat de la representació municipal. Vàrem propiciar el canvi i el canvi feliçment es va produir».

Canviem Figueres va entrar a formar part del govern quadripartit liderat per Agnès Lladó, juntament amb la resta de regidors d’ERC, PSC i Guanyem Figueres. L’acord va permetre generar una majoria d’onze regidors que va deixar a l’oposició a Junts i Ciutadans. Amiel es va fer càrrec de l’àrea d’Urbanisme de Mobilitat, des de les quals ha conduït la redacció del nou POUM. El regidor considera «molt positiva la bona relació entre els onze membres d’aquest govern, provinents de diferents propostes polítiques, la qual cosa mai no ha estat cap impediment a l’hora de trobar punts d’acord, per continuar possibilitant la governança del dia a dia de la ciutat. Ningú apostava perquè això es perllongués més enllà d’un semestre. Es va dir: ‘Aquests no es menjaran els torrons plegats’. Doncs sí, ho hem aconseguit!», diu convençut.

«Hem sobreviscut als mals presagis envers nosaltres i a l’etern discurs d’aquells que no volen veure ni sentir a parlar que s’ha produït un canvi

Assegura que en el moment d’entrar a governar «ens vàrem trobar una ciutat en caiguda lliure, desendreçada, amb un altíssim índex d’atur, amb carrers pendents de renovar l’asfaltatge i les voreres, un enllumenat deficient, equipaments esportius obsolets, etc. I per si no n’hi havia prou, no vàrem comptar amb cap mena de col·laboració en el traspàs de govern».

També té clar que, com a grup polític present en el plenari municipal, «hem sobreviscut als mals presagis envers nosaltres i a l’etern discurs d’aquells que no volen veure ni sentir a parlar que s’ha produït un canvi. Avui podem confirmar que hem assolit un punt d’inflexió en la dinàmica decadent en la qual estàvem immersos, per més que alguns s’entestin a negar-ho».

El representant de Canviem Figueres assegura que s’han sentit «plenament identificats amb la gestió que aquest Govern municipal ha portat a terme. En cap cas vull defugir de les acusacions que l’oposició ha reiterat contra nosaltres, en referència a l’IBI, al sou dels regidors, a la necessitat d’un canvi, etc., només vull posar de manifest, que per cohesionar un model de gestió de govern, entre forces polítiques tan diferents, cal contribuir amb humilitat, generositat i, per sobre de tot, amb voluntat de transaccionar, acció que alguns, pel que sembla, no la tenen en el seu manual de treball».

«No reiteraré el nombre d’objectius aconseguits fins avui –afegeix–, dels que ens en sentim corresponsables, perquè ja ho han fet els companys de govern en l’anunci d’encapçalament de les seves candidatures respectives, per a la pròxima contesa electoral. Naturalment, queda molta feina per fer, conscients que l’endarreriment era molt gran i que no és possible arribar a tot, en el temps tan breu d’un sol mandat».

No descarta continuar

Precisament, a partir d’aquesta afirmació i de la decisió de Canviem Figueres de no presentar-se obre la porta a la possible continuïtat d’Amiel com a membre d’alguna de les llistes que es preparen per a les eleccions de maig. Sobre aquest tema, reconeix que «encara tinc corda per oferir moltes hores de treball i dedicació a la meva ciutat», però s’absté de confirmar la seva presència en alguna llista concreta atesa la bona relació amb els companys de govern, començant per l’alcaldessa Lladó.

Xavier Amiel i Bosch és farmacèutic i especialista en bioquímica i anàlisi clínica. S’ha jubilat durant aquest mandat, no sense abans haver participat professionalment en la lluita contra la pandèmia des del seu laboratori privat, que va traspassar temps enrere a una altra empresa.