El moment de renovar els patrons de la vida

En el decurs d’una intervenció amena i divertida, la psicòloga i coach Joana Frigolé va animar a totes les dones a exercir un model de lideratge a partir de la revisió d’antics patrons -els heretats per mares i àvies- i assumir noves responsabilitats. Ja ho va deixar molt clar des del principi de la seva locució: la intel·ligència emocional ja ha passat de moda, ara toca exercir el lideratge conscient.

A partir de determinats patrons, Joana Frigolé va anar disseccionant diferents maneres d’actuar davant la vida i envers les altres persones. Per començar aquells patrons exercits per àvies i mares ara ja no funcionen. Van servir en el seu moment, però no ara. Per tant, cal agafar un lideratge i cada dona ha de desplegar el seu propi talent. Cada individu té una manera de relacionar-se amb la vida i també existeixen i conflueixen diferents patrons. Segons va concretar Frigolé hi ha el patró de la víctima que dona la culpa a tothom i a tot del que li passa a ella, el patró hiperesponsable, la que ho arregla tot, no sap demanar i sempre mana, i el patró de la indiferència, a la que no li importa res. Els patrons s’han de modernitzar, segons va apuntar, i també cal aprendre a demanar a la vida, als altres i actuar sempre amb intuïció femenina.