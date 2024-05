La nena aquella que a la classe ni s’atrevia a preguntar ara és capaç d’intervenir i parlar davant de grans auditoris, gurús tecnològics i polítics. Què ha canviat? Montserrat Jordi, una de les fundadores de Wililoc, ho va explicar ahir en primera persona en una de les ponències de la Nit de la Dona. Jordi, en la seva qualitat d’enginyera, sempre s’ha hagut de moure en un món d’homes i escoltar veus masculines amb tot tipus de comentaris. Ara són els homes els que l’escolten a ella.

Primer va ser a la Politècnica de Girona, rodejada de nois i on va arribar a sentir-se observada. Després, quan va entrar a treballar al sector de l’automoció industrial es va sentir examinada per homes. I posteriorment, en un entorn jeràrquic, avaluada, també per homes. Això, segons va relatar, li va provocar una certa desconfiança, però arran de quedar-se sense feina als 33 anys i fer el pas com a autònoma, juntament amb la seva parella, va néixer el projecte de Wikiloc, una plataforma amb renom i prestigi internacional que permet descarregar rutes de senderisme. Ara, és tot un referent que li ha valgut molts premis. Aquella superació de la nena observada i que no parlava en públic s’ha traduït en una empresària que anima a totes les dones a expressar-se en «veu alta i amb orgull femení».