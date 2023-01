L'associació en defensa dels drets dels animals Lex Ànima ha denunciat a fiscalia el cap dels Agents Rurals a les comarques gironines i l'alcalde de Camallera (Alt Empordà) per matar el porc que va aparèixer abandonat al municipi. Una veïna va quedar-se'l, però el garrí s'escapava sovint del tancat on vivia i voltava pel poble. La denúncia recull que "davant el temor" que matessin el porc, la veïna va buscar-li acollida al refugi Santuari Gaia de Camprodon (Ripollès). Però segons Lex Ànima, quan membres de l'entitat van anar a buscar el porc, ja se l'havien endut per sacrificar-lo. La denúncia, que també s'estén a un agent rural i a una regidora, demana investigar si els fets poden ser delicte de maltractament animal, prevaricació i danys.

Després que el Santuari Gaia fes públic un vídeo criticant que s'hagués matat aquest porc que volien acollir a la fundació, Lex Ànima ha portat aquest divendres el cas a la fiscalia. L'associació gironina ha presentat una denúncia, demanant que s'investigui si els fets poden ser constitutius de delicte. Segons recull la denúncia, a mitjans de desembre va aparèixer un garrí abandonat a Saus-Camallera-Llampaies. Una veïna del poble va decidir tenir-ne cura i li va fer un tancat. Fins i tot, va decidir posar-li nom al porc (George). El garrí, però, se solia escapar i voltava pel municipi. Això, segons recull la denúncia, va comportar que una regidora truqués als Agents Rurals perquè hi acudissin. Però com que es tractava d'un animal domèstic, els rurals van comunicar a la regidora i a l'alcalde que "la competència", en aquest cas, era de l'Ajuntament. A la denúncia, Lex Ànima relata que "davant la insistència" i les queixes de la regidora, la veïna va trucar ella mateixa als rurals per veure què farien si anessin al poble. Un agent -el que consta a la denúncia- li va respondre que seria "per matar l'animal" i, davant d'això, "espantada i amb coneixement que la vida d'en George corria perill", la veïna va decidir buscar-li acollida al Santuari Gaia. Els responsables del refugi d'animals van anar a recollir el porc aquest dimecres per endur-se'l. Però segons denuncia Lex Ànima, quan la veïna va trucar a la regidora per fer-li saber, aquesta va "avisar immediatament" l'agent rural, que va anar cap a Camallera. I un cop allà, "seguint ordres del seu superior", va endur-se el porc. El Santuari Gaia critica que s'hagi matat un porc a Saus, Camallera i Llampaies "Amb intenció malvada" Lex Ànima assegura que, mentre la veïna i el responsable del Santuari Gaia buscaven el garrí, se'l va "ocultar de manera deliberada" amb la "intenció malvada de matar-lo". Per això, l'associació gironina demana a la fiscalia que obri diligències i investigui si la regidora, l'alcalde, l'agent rural i el cap del cos a les comarques gironines van poder cometre un delicte de maltractament animal, un de prevaricació i un altre de danys. A l'escrit, Lex Ànima també xifra en 25.000 euros "els danys" que la mort del porc ha provocat a la veïna (tenint en compte les despeses per la cura del garrí, el valor de l'animal i els perjudicis que li ha suposat que el sacrifiquessin).