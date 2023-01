Després de dos anys de parada obligada per la pandèmia, la carbonera de Sant Llorenç de la Muga torna a fumejar. "Des del Futbol Club Sant Llorenç, estem molt contents de reprendre aquesta activitat que tant ens agrada. El passat dissabte vam fer el muntatge de la pila i, diumenge, va tenir lloc l'encesa acompanyada d'un vermut obert per a tothom", explica Ivan Arché.

Enguany, la pila és de 30.000 quilos de llenya, tota ella d'alzina, que els organitzadors hauran de vetllar nit i dia durant les dues pròximes setmanes.

Aquest dissabte que ve, 28 de gener, organitzadors i acompanyants faran una calçotada a la carbonera, on la gent pot apuntar-se i també seguir tota l'evolució del procés de fer el carbó a través del seu compte d'Instagram. El carbó es recollirà l'11 de febrer per a preparar-lo i posar-lo a la venda a la Fira de la Mongeta, prevista per al 5 de març.

"Totes aquestes activitats estant emmarcades dins la recuperació de l'ofici oblidat: el del carboner, que tant estava arrelat al nostre poble fins fa no pas fa massa anys", afegeix Arché.