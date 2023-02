El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha assegurat que el govern espanyol "no descansarà" fins que es reobrin tots els passos fronterers amb França. En la sessió de control al Senat aquest dimarts a la tarda, Albares ha remarcat que el tancament ha estat "unilateral" per part de les autoritats franceses i ha afirmat que l'executiu espanyol "continuarà exigint" que es recuperi la lliure circulació amb la reobertura de tots els passos secundaris. Albares ho ha dit en resposta a EH Bildu, que han denunciat les conseqüències que genera el tancament en un costat i altre de la frontera i els "controls racistes" fets per França.

França mantindrà tancats vuit passos fronterers però estudia patrulles conjuntes Albares ha dit que cada cop queden menys passos tancats, que són un "nombre molt petit i secundari", però ha defensat que mentre encara n'hi hagi serà "inacceptable" i ha remarcat que va en contra de l'esperit europeu. "Continuarem insistint i hi ha hagut mesures concretes com les brigades mixtes", ha dit.