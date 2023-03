Les graules són uns ocells de la família dels còrvids, amb plomatge negre i una envergadura relativament gran que pot arribar a superar els quaranta-cinc centímetres. Fins fa poc, no s’havia documentat mai la seva nidificació a Catalunya.

Aquest fet va canviar de cop, el maig de 2018, quan Albert Campsolinas va localitzar un exemplar de graula (Corvus frugileus) a tocar de la carretera del Far d’Empordà, dins del terme de Figueres. L’exemplar s’envolà a una teulada propera per a reunir-se amb dos exemplars més de la mateixa espècie. Campsolinas va avisar altres naturalistes d’una troballa que podia ser excepcional, com així es va demostrar. Altres companys desplaçats a l’indret (Enric Capalleras, Manel Barrios, Enric Muñoz i Joan Ventura) certificaven que es tractava de dos exemplars adults més un de juvenil d’aquesta espècie, la qual cosa podria indicar que havien nidificat a l’Empordà.

L’any següent, les graules van fer niu a la plaça de la Palmera. «Aleshores sí que vam tenir constància que hi havia pollets nascuts a Figueres», recorden Manel Barrios i Albert Campsolinas. La notícia va despertar l’interès de tot el món ornitològic, ja que a la península Ibèrica només es tenia constància d’una població a la província de Lleó.

Nidificar a la Rambla

Un cop conegut l’esdeveniment, fins i tot l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament, dirigida aleshores pel regidor Francesc Cruanyes, va senyalitzar la zona de nidificació de les aus explicant la seva rellevància i l’excepcionalitat del fet. Després van nidificar a la Rambla i, aquest any, han construït quatre nius als plataners centenaris de l’avinguda de Perpinyà. «Hem comptabilitzat uns divuit exemplars, però com que van i venen constantment, poden ser més o n’hi poden haver que són itinerants, provinents de la Catalunya Nord. La gralla s’ha anat expandint per França i era previsible que tard o d’hora travessaria els Pirineus», diu Manel Barrios.

Els veïns ja les coneixen, són fàcils de veure i es fan notar amb els seus clams. És una espècie vulnerable. L’any passat SEO/BirdLife va recomanar incloure la graula al catàleg espanyol d’Espècies Amenaçades en «risc d’extinció», també figura a la llista vermella de la IUCN com a «vulnerable» a Europa.