L'Ajuntament de Castelló d'Empúries i la propietat del Club Nàutic d'Empuriabrava han signat un contracte d'opció a compra a través del qual el consistori es compromet a adquirir l'edifici i 21 locals comercials de l'entorn per 3,5 milions d'euros en els propers tres anys. Durant aquest temps, els propietaris no es podran vendre l'espai i mantindran l'import pactat. L'actual equip de govern preveu finançar l'operació amb la venda de vuit finques residencials que té a la zona dels canals. Es tracta de finques que es van cedir els anys 80 però que mai es van escripturar a nom de l'Ajuntament i ara s'han iniciat els tràmits per fer-ho possible.

Fa temps que l'edifici està en venda i l'Ajuntament va encarregar un estudi per determinar l'estat del conjunt que, a més de la icònica torre, també inclou espais i dependències amb activitats i serveis com un gimnàs, un restaurant o una piscina. L'estudi ha conclòs que l'edifici no té danys remarcables i que amb una reforma valorada en uns 200.000 euros es podria utilitzar.

Aquest dimarts, el consistori i la propietat han signat un contracte d'opció a compra de l'edifici principal i 21 finques més que hi ha a l'entorn, en la seva majoria locals comercials per 3,5 milions d'euros. L'Ajuntament pot exercir aquest dret en els propers tres anys i durant aquest període els propietaris es comprometen a no vendre-ho a ningú més i a conservar el preu pactat. L'acord, però, també permet desistir de la compra, tot i que l'alcalde, Salvi Güell, espera que ben aviat es comencin a fer passos per fer-ho efectiu.

L'equip de govern es dona aquest marge de temps per poder acabar la tramitació per posar-se al seu nom vuit finques que té als canals i que estarien valorades en entre 600.000 i 700.000 euros cadascuna. Són finques residencials que es van cedir al municipi entre els anys 60 i 70 fruit de la creació d'Empuriabrava però que mai es van escripturar a nom de l'Ajuntament. Per poder vendre-les, però, cal fer aquest tràmit que ara ja s'ha endegat.

Serveis i equipaments públics

La voluntat de l'Ajuntament és que l'edifici ubiqui diversos serveis municipals i permeti fer front a les necessitats "presents i de futur" d'Empuriabrava. També contempla la possibilitat de fer-hi una llar de jubilats i que la piscina o el gimnàs que actualment hi ha siguin d'ús públic, entre d'altres. A més, diu que es podria treure rendiment dels locals comercials i les antenes que hi ha.

"Aquest és un edifici emblemàtic i singular per Empuriabrava. Cada cop més gent viu aquí, hi ha uns 8.000 empadronats i de més de 80 nacionalitats amb necessitats diverses", remarca Güell.