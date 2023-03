L'Ajuntament de Roses transformarà la Gran Via Pau Casals amb un projecte de reforma amb un pressupost de 425.000 euros.

El ple municipal va aprovar ahir inicialment el projecte que es porta a terme en el tram de la vorera costat muntanya de la via, entra la rotonda del Mas Oliva i l'estació d'autobusos.

La Gran Via és un dels vials de la població que suporta un major trànsit.

L'actuació, segons la informació municipal, vol servir per uniformitzar i enjardinar l'espai urbà per millorar la circulació de vianants, l’accés a habitatges i comerços i el paisatge urbà d’aquest neuràlgic espai del centre de Roses. S’actuarà sobre una superfície total de 2.397 m2 i una longitud de 303 metres.

Actualment, les voreres d’aquesta avinguda tenen diferents amplades i en alguns trams petits murets, caixes i armaris de serveis, que creen desnivells i suposen un entrebanc per a la circulació dels vianants i per a l’accés als edificis.

Murs entre propietats

L’existència de franges de sòl privat ha provocat que al llarg del temps s’instal·lessin murets divisoris entre propietats, desnivells i graons, jardineres, caixes d’escomeses i pavimentacions heterogènies, que dificulten el pas dels vianants per la vorera i l’accés als habitatges i als comerços, a més de devaluar la qualitat del paisatge urbà de la Gran Via. Per solucionar aquesta situació, començarà en breu els expedients d’expropiació dels trams de vorera privat, per tal de poder dur a terme la reforma integral aprovada pel ple.

El projecte inclou els treballs de la nova pavimentació, la incorporació d’una franja enjardinada d’1,8 m d’amplada al llarg de tota la vorera amb plantació d’arbrat -fins ara inexistent en aquest cantó de vorera- i espècies arbustives de baix consum hídric, l’adaptació de les xarxes de serveis a la nova pavimentació, la substitució de l’enllumenat públic per un sistema més eficient, així com la senyalització i el mobiliari urbà necessaris.