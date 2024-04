CaixaBank obté un benefici de 1.005 milions d’euros el primer trimestre, un 17,5% més

CaixaBank ha guanyat 1.005 milions d’euros en el primer trimestre de l’any, un 17,5% més que els 855 milions del mateix període de l’any passat, segons consta en els resultats financers que el grup ha publicat aquest dimarts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). En comparació trimestral, els beneficis cauen un 13,1%, ja que entre setembre i gener CaixaBank va anotar uns guanys de 1.157 milions. En tot cas, el banc acosta el seu volum de negoci al rècord històric del bilió d’euros, després d’anotar 15.000 milions més en l’últim any. En aquest trimestre, CaixaBank ha pagat l’impost extraordinari de la banca, amb un total de 493 milions, un 32% més que fa un any.

El marge brut creix un 12,7%, fins als 3.496 milions d’euros, especialment per l’alça del marge d’interessos, que es dispara un 27,4% fins als 2.781 milions.

CaixaBank anota uns ingressos per serveis (gestió patrimonial, assegurances de protecció i comissions bancàries) de fins a 1.197 milions d'euros, un 1,3% respecte al mateix període del 2023 per un augment de l’activitat.

En concret, pugen un 15,8% la gestió patrimonial i un 6,9% les assegurances de protecció, mentre que cauen un 10,8% les comissions bancàries, en línia amb el que passa a tot el sector.

La primera entitat financera a Espanya gestiona uns recursos de clients de 636.490 milions d’euros, un 1% més que fa un any, especialment per l’estalvi a llarg termini. Els recursos en balanç són 463.505 milions, i els actius sota gestió 168.688 milions.

Les subscripcions netes de fons d’inversió, assegurances d’estalvi i plans de pensions arriben als 3.442 milions d’euros entre gener i març. Les primes de les assegurances creixen un 8,7% anual.

Pel que fa al crèdit per a comprar habitatges, CaixaBank continua notant l’amortització de la cartera, tot i que a un menor ritme que fins ara. De fet, a nivell trimestral, la cartera hipotecària cau un 0,6%, el descens més baix dels últims cinc trimestres, ja que la nova producció puja un 24,1% a nivell interanual. El crèdit al consum creix un 2% trimestral, i el destinat a les empreses ho fa un 1%.

La ràtio de morositat puja lleugerament un 0,1% en el trimestre però es manté per sota de la mitjana del sector, amb un 2,8%, després que CaixaBank hagi començat a aplicar un criteri més estricte en la classificació dels crèdits dubtosos.

En aquest sentit, els saldos dubtosos augmenten lleugerament i se situen en 10.794 milions d'euros. Per la seva banda, els fons per a insolvències (7.667 milions d'euros) situen la ràtio de cobertura en el 71%, gairebé dos punts per sota que fa un any.

El cost del risc dels últims 12 mesos es manté moderat, en el 0,29%. CaixaBank compta amb una liquiditat de 157.022 milions d'euros, i el Liquidity Coverage Ratio (LCR) se situa en el 197%, per sobre del mínim requerit del 100%.

Pel que fa al capital, la ràtio CET1 cau uns 22 punts bàsics fins al 12,3% després de l'impacte de la nova recompra d'accions de 500 milions que es va iniciar el març.