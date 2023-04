Els Mossos d’Esquadra han detingut un home en un control policial a Pont de Molins per transportar més de 48 quilos d'haixix valorats en més de 102.000 euros.

El detingut va intentar amagar-se de la policia quan va veure el control dels agents de l'ARRO (Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona).

L'arrestat té 27 anys i fins ara no comptava amb antecedents policials. Va quedar detingut com com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i el jutge l'ha enviat a presó provisional.

Els fets es remunten al divendres passat -14 d'abril- cap a les quatre de la tarda, quan agents de l’ARRO estaven duent a terme un control a la Nacional II, al punt quilomètric 763, a Pont de Molins.

Van veure com un cotxe i que es parava de manera brusca a uns 200 metres del control. Els Mossos van veure com del turisme en sortia un home que s’amagava darrere d’una pila de fustes de grans dimensions que estaven abandonades al costat d’una empresa.

Els agents s’hi van aproximar, el van identificar i escorcollar. En el registre li van trobar la clau del vehicle,

En obrir-lo es van trobar la sorpresa: al maleter hi havia diverses bosses carregades d'haixix: una maleta blava, una bossa de ràfia i una bossa platejada.

A maleta, hi van trobar 43 paquets amb 10 tauletes d'haixix que pesaven més de 43 quilos. A la segona bossa hi van trobar cinc paquets amb 20 tauletes més , cadascuna de 5,065 quilos.

Els agents van comissar un total de 48,389 quilograms d’haixix que segons estimacions de l’Oficina Central Nacional d’Estupefaents del Ministeri de l’Interior la droga estaria valorada en 102.080 euros.

El detingut, que no tenia antecedents, va passar el dia 16 d’abril a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres qui en va decretar el seu ingrés a presó.