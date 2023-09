Un dels esports més socials de la nostra època esdevé l’excusa perfecta per a reunir un bon grapat de gent al voltant de les pistes de vidre. De la mà del Club Tennis Figueres, l’Associació Albert Sidrach estrena la primera edició del seu torneig de pàdel solidari, del 25 de setembre a l’1 d’octubre, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, i en benefici de l’Hospital Sant Joan de Déu. I és que en la seva incansable lluita contra el Sarcoma d’Ewing, l’agrupació busca consolidar un torneig que marqui la competició en el calendari esportiu de la comarca.

«La iniciativa va sorgir d’un cosí nostre, tant meu com de l’Albert. El Club Tennis Figueres ens va obrir les portes per poder-ho organitzar i estem molt agraïts amb l’entitat. L’entesa va ser molt ràpida», explica Carles Crumols, membre de l’Associació. Complementant una cartera esportiva que ja va comptar amb un torneig de futbol base el 2019 a Navata i un altre amb el Crossfit Siron de Figueres aquest 2023, el de pàdel busca un èxit immediat.

«Intentem estar relacionats amb temàtiques infantils i esportives. Volem organitzar actes i esdeveniments que siguin de qualitat i puguin ser una ajuda real. Sempre ens agrada fer les coses en gros», afegeix Crumols sobre la iniciativa que busca aglutinar fins a 192 parelles la setmana que ve, amb un objectiu clar: «Que tothom pugui gaudir de la companyia dels altres, de l’esport i de l’ambient».

Una categoria per a novells

Inicialment, des de l’organització es van acordar sis categories: tres masculines, dues femenines i una especial. La demanda de format mixta va materialitzar la setena, però l’última de les anteriors és la més peculiar. «Hi ha gent que ens segueix a tots els actes i que potser no han jugat mai a pàdel. Doncs hem decidit fer una categoria per a tota aquesta gent, sense nivell o que ha jugat una vegada a la vida, per poder-los fer partícips del torneig. Volen riure, passar-ho bé i ser solidaris. Segurament, seran els que s’ho passaran millor», explica Crumols.

La fase de grups es disputarà de dilluns a divendres; els vuitens i quarts de final, el dissabte; i les semifinals i les finals, el diumenge. Amb l’objectiu de consolidar la primera edició del torneig ja d’entrada, des de l’Associació saben que l’aposta pel pàdel pot ser guanyadora des del primer minut, fins i tot, per perpetuar aquest torneig en un futur: «Som ambiciosos, és per una bona causa».

Les inscripcions estan obertes fins aquest dijous 21 de setembre, amb més de la meitat de les places ocupades. El preu per a participar-hi és de 20 euros.