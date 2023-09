L'Ajuntament de l'Escala ha començat a posar a punt la piscina municipal amb la reparació de serveis com el jacuzzi, la sauna seca o l'aire condicionat.

L'actuació es porta a terme després que el 15 de juny n'assumís la gestió per l'abandonament del servei per part de l'empresa que el gestionava.

S'està acabant la redacció d'un pla d'inversions per als propers anys.

"Des del mes de juny s'ha reparat el jacuzzi i la sauna seca i l'aire condicionat i s'està actuant en la reparació del bany de vapor i en la posada al dia dels vestidors", remarca el regidor d'Esports, Boran Mínic, el qual agraeix "la fidelitat que han demostrat els usuaris".

S'està fent una auditoria estructural de la piscina per acabar de definir un pla d'actuacions per als propers anys, que es preveu anar desenvolupant per fases, que ha d'incloure aspectes com el maquinari o el correcte aïllament de la coberta.

Inversió de 100.000 euros

Dins de les actuacions que finançaran els fons Next Generation a l'Escala, hi ha prevista una inversió de 100.000 euros l'any vinent en millora de l'eficiència energètica de l'edifici de la piscina, que ha d'incoure aspectes de tancaments i energia fotovoltàica, entre d'altres.

S'ha creat una comissió tècnica que es reuneix cada quinze dies per anar fent seguiment de les necessitats d'aquest equipament i també s'ha creat una comissió amb tots els grups municipals per tal d'analitzar quin ha de ser el model de gestió definitiu que tingui la piscina municipal.