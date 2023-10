Els Mossos d’Esquadra han detingut 10 homes a la Jonquera per vendre droga des de pisos de la població. Els agents durant l'escorcoll de cinc domicilis d'un bloc del carrer Pont van intervenir prop de 12.000 euros i diversos tipus de droga preparada per la venda i valorada en més de 21.000 euros. La investigació continua oberta i no descarten més detencions.

Els arrestats són d'edats compreses entre els 21 i 52 anys i estan acusats de ser els presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. El cas es remunta a mesos enrere quan la Unitat d'Investigació de la Comissaria de Figueres va tenir coneixement que en un bloc de pisos situat al carrer Pont de la Jonquera, hi podrien existir diversos punts de venda de substàncies estupefaents. Amb aquesta informació es va iniciar una investigació i un cop obtinguts els indicis necessaris, van demanar una autorització judicial per accedir als cinc habitatges. El matí del dia 5 d'octubre es van fer les entrades als domicilis i van participar-hi agents de la Unitat d'Investigació de Figueres juntament amb l'Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona (ARRO) i la Unitat Canina. Els policies van escorcollar les estances i van localitzar un total més de dos quilos d'haixix, 33,9 grams d'heroïna, 75,82 grams de cocaïna i 154,6 grams de marihuana i altres substàncies pendents d'identificar. A més, els agents van localitzar 11.870 euros en efectiu, balances i retalls de bosses per embolicar les substàncies. El valor de les substàncies segons l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents (OCNE) seria de 21.160 euros aproximadament, segons la policia. Davant d'aquests fets, van detenir vuit homes durant les entrades en els domicilis i dos més posteriorment. Tots ells estan acusats de ser presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Retirada del passaport i compareixences Dels 10 arrestats, vuit van passar el dia 7 a disposició al jutjat d'instrucció 7 de Figueres que es trobava de guàrdia. El magistrat va acordar la llibertat provisional amb mesures cautelars de compareixences quinzenals en el jutjat, retirada de passaport i prohibició de sortida del territori. La causa està oberta per un delicte contra la salut pública, indica el TSJC.