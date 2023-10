Roben per tercer cop en un mes en una botiga de bicicletes de Vilatenim

Tercer robatori en un mes en una botiga de bicicletes de Vilatenim i el quart d'aquest any.

Els fets han succeït cap a la una de la matinada d'aquest dilluns i com ha succeït en tots els casos, els lladres han rebentat la vidriera del local, han accedit a l'interior i s'han emportat bicicletes. El local es troba a tocar la C-260, la carretera que uneix Figueres amb Roses.

Arran dels fets, els propietaris del local han avisat els Mossos d'Esquadra i aquest dilluns al matí, la policia científica ha anat de nou a la zona per intentar extreure empremtes i vestigis útils per la investigació.

Tots els robatoris comesos aquest mes han succeït en cap de setmana o dia festiu. Els lladres han actuat amb el mateix modus operandi, carreguen un sac industrial amb pedres i el llancen contra la vidriera per trencar-la. En el cas d'aquest dilluns, han fet un forat de poc més d'un metre d'altura i han accedit a l'interior.

Eren tres homes que anaven vestits foscos i encaputxats i s'han emportat sis bicicletes. Quatre exposades a la venda i dues més que eren de clients, indiquen des del comerç. Uns vehicles que estan valorats entre els 2.500 euros el més econòmic i 10.000 euros el més car.

L'últim robatori el van patir el dia de la Hispanitat, el 12 d'octubre i en aquest cas, els lladres van agafar-ne també sis de noves. I l'anterior, tres del magatzem i alguns de clients.

Impotència

Des del local, un dels responsables lamentava la situació que estan patint i explicava que no havien ni tingut temps de reforçar la vidriera per evitar robatoris. Volien posar-hi una malla de ferro a la vidriera per evitar que tornés a succeir però, com relatava, no han tingut temps de fer-ho i els han tornat a entrar.

Una mostra de la insistència dels lladres, explica, és que encara és visible el forat de l'últim cop -del 12 d'octubre-. Aquest està tapat amb unes planxes de fusta perquè encara no els l'han pogut reparat. Des de l'empresa fruit dels fets avui han començat a difondre imatges del què els ha succeït en aquest negoci de Figueres.

L'estiu

El primer robatori que va patir el comerç va ser l'estiu, el mes de juliol i llavors es van emportar 10 vehicles de dues rodes valorats en més de 40.000 euros, com va avançar Diari de Girona.

Pel que fa als lladres, els Mossos d'Esquadra investiguen aquesta sèrie de robatoris en aquest local a peu de la C-260 i per ara no hi ha hagut detencions.