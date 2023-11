La tonyina Trini sempre arriba un temps abans de Nadal. Des del 2015 visita la població marinera per aquestes dates i atrau moltes persones que s'apropen per veure-la o donar-li peix. Només el 2019 va deixar de venir.

La Trini va ser batejada amb aquest nom perquè és el de la secretaria de la Confraria de Pescadors. Els pescadors que van alimentar-la el primer any que va arribar van ser els encarregats de posar-li aquest nom.

Cal destacar que l'animal presenta unes marques que serveixen per saber que és el mateix exemplar.

Protagonista d'un llibre

El moll del port de l’Escala va ser, el 2021, l’escenari de la presentació del llibre Trini, la tonyina de l’Escala, el conte i la història real, amb textos de Lurdes Boix i il·lustracions de Lluís Roura. La presentació va anar a càrrec de Víctor Puga, alcalde de l’Escala, i Roser Güell, patrona major de la Confraria de Pescadors. El llibre, editat pel Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala, inclou un conte amb il·lustracions creades expressament per Lluís Roura, fotografies de diversos autors, un vídeo elaborat per Canal 10 a partir d’enregistraments de diversa procedència i la història real amb entrevistes als pescadors que van decidir tenir-ne cura any rera any.