Pinten la carretera de Puig de les Basses demanant la dimissió d’Ubasart

Unes pintades demanant la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, han aparegut a la carretera d’accés del centre penitenciari del Puig de les Basses, a Figueres. Les pintades són on fa uns dies els treballadors tallaven l’accés per arribar fins al centre en protesta per la mort d’una cuinera a la presó de Mas d’Enric. En les pintades es mostra la unitat de diferents col·lectius de treballadors d’aquest centre penitenciari, com ara els CIRE, sanitaris o docents. Per últim els manifestants han pintat ‘Núria som tots’, en referència a la cuinera assassinada.

Una pintada reclama la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, a l’accés del centre penitenciari del Puig de les Basses / Imatge cedida a l’ACN