Protesta a Llançà per la urbanització de l'última pineda arran de mar

Veïns i membres d'Iaeden-Salvem l'Empordà van portar a terme una protesta ahir al ple municipal davant l'aprovació per part del govern del Pla de MIllora Urbana (PMU) per a desenvolupar un terreny a la Farella. Denuncien que és l'última pineda davant de mar que queda en tot el casc urbà.

A més, Iaeden i SOS Costa Brava han presentat una instància de denúncia de la situació en la que es troba el planejament municipal de Llançà, instant a la seva revisió i la suspensió de tot el planejament derivat que està pendent de desenvolupar.

Les entitats adverteixen que presentaran noves al·legacions i iniciaran una campanya en contra del desenvolupament d'aquest sector.

El regidor d'Urbanisme, Francesc Guisset, constata que els propietaris tenen uns drets adquirits i que no permetre construir hagués suposat haver d'indemnitzar. A més, afegeix que la propietat ha reduït l'edificabilitat i s'ha ajustat al màxim perquè generi el mínim impacte.

S'ha passat de 16 edificis previstos a 5, de 85 a 62 habitatges, i s'ha deixat entre altres mesures, una franja de vint metres lliures davant de mar. També es manté l'arbrat i l'arquitectura té en compte l'entorn.

El ple va aprovar provisionalment el PMU amb els vots de Junts i PSC, a l'equip de govern, i els vots en contra d'ERC i Alternativa per Llançà.

L'entitat IAEDEN-Salvem l’Empordà i un grup de veïns van fer un acte de protesta davant de l’Ajuntament, amb lectura de manifest a l'exterior i l’assistència posterior al ple per denunciar la situació urbanística.

El tràmit aprovat per ple permet desenvolupar urbanísticament la pineda. "Estem davant de l’opció de conservar l’última pineda que queda davant de mar en tot el nucli urbà de Llançà, que té un enorme valor simbòlic i en la qual s’hi troben dues construccions que el consistori ha proposat de catalogar com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)" han assenyalat les entitats, o bé, diuen, optar per "talar bona part de la pineda per consolidar el sòl urbà, fent de tota la primera línia de mar de Llançà un paisatge homogeni caracteritzat pel ciment".

Iaeden ha avançat que "presentarem unes noves al·legacions per oposar-nos a l’execució d’aquest PMU, i començarem una campanya per oposar-nos als plans que pretenen destruir La Farella, un patrimoni què és de tots".

La problemàtica ja es va posar sobre taula el 2021. Des de llavors el govern ha treballat per minimitzar l'impacte del desenvolupament. El regidor d'Urbanisme constata que no només compleix amb el planejament vigent, sinó amb els plans supramunicipals com el Pla Director del Sòl Sostenible. Ha superat tots els tràmits i s'han tramitat i acceptat tots els informes que diferents departaments han sol·licitat.

Per això, Guisset deixar clar que "és una propietat privada que hi tenien uns aprofitaments urbanístics i evidentment si no se’ls volia deixar edificar, hagués suposat indemnitzar, i podíem enfilar-nos als vuit milions d’euros". Però constata que "la família es va prendre seriosament totes les recomanacions " i es va renunciar a part de l'edificabilitat.

Es podran construir 5 blocs de planta baixa i pis. Cada bloc tindrà 12 apartaments. Hi haurà al sector dos edificis petits preexistents. Les noves construccions seran amb sostre amb teulada vegetativa, "i, per tant, des de l’aire es veu integrat", constata Guisset.

A la franja litoral es preservent 20 metres i es manté l'arbrat.

Respecte la proposta incial es redueix un 32% l’ocupació, 33% el nombre d'habitatges i la densitat un 23%, segons informa el regidor.

Revisió del POUM

D'altra banda, Iaeden i SOS Costa Brava han tramitat la instància. Demanen que es revisi el planejament i se suspengui tot allò que està pendent de desenvolupar. Les entitats posen de manifest que el Pla General d’Ordenació Urbana de Llançà (PGOU) va ser aprovat el 2002, "però és una còpia quasi sencera de l’anterior, de l’any 1982". I, per tant, consideren que s'hauria d'actualitzar. En aquest sentit, apunten que "entenem que tant la legislació actual, així com les problemàtiques i necessitats del moment (les quals han canviat molt des de fa 40 anys), demanen que es faci un nou POUM per adaptar-se a la normativa i gestionar el territori de manera actualitzada".

Per les dues entitats, "aquesta és, l'única manera que Llançà tingui un desenvolupament sostenible, que ni es contempla en el planejament actual".

El regidor d'Urbanisme constata que la revisió del planejament és una assignatura pendent, malgrat que recorda que el projecte ara tramitat ho ha fet complint les directrius marcades per plans supramunicipals com el dels Sòls no Sostenibles i que la darrera paraula la té la Comissió Territorial d'Urbanisme.