Sabotegen i deixen inutilitzats els tres pous d'emergència de Castelló d'Empúries

Sabotegen i deixen completament inutilitzats tres pous de Castelló d'Empúries que el Consorci d'Aigües de la Costa Brava havia recuperat per garantir l'aigua de boca a diversos municipis de la zona nord aquest estiu si no plou.

El sabotatge ha deixat un dels pous completament inservible -s'hi han abocat ferros- i dos més que, amb tota probabilitat, no es podran reparar abans que comenci la temporada. L'incident ha coincidit amb la protesta que els pagesos van fer aquest dimarts a la zona.

El Consorci ja ha començat a avaluar els danys i ha denunciat els fets davant dels Mossos d'Esquadra, que ho estan investigant.

Un dels pous sabotejats. / ACN

Els pagesos van protestar dilluns al vespre tallant la carretera C-260, just a la rotonda que dona accés a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Ho van fer per protestar contra la "gestió negligent" del Govern amb l'aigua durant la Setmana Santa, al mateix temps que a ells els mantenen les restriccions. Alerten del perill de salinització que suposen els pous.

"Arruïnaran un sector econòmic i un territori"

Els pagesos van mantenir la protesta fins passada la mitjanit i posteriorment van marxar. El coordinador d’UP de les comarques gironines, Narcís Poch, ha explicat que s'ha assabentat al matí dels danys als pous.

Insisteix en el perjudici que suposaran. En aquest sentit ha manifestat que «l’administració i el Consorci de la Costa Brava, que no deixa de ser part de l’administració,és saber que farà actuacions que arruïnaran un sector econòmic, un territori, i continuar-les mantenint». Tenen clar que perjudicarà als aqüífers. «No es pot continuar extraient aigua perquè arruïnarà al sector agrari, perquè els camps quedaran salinitzats i això és arruïnar una part de la comarca», manifesta. Poch és clar i considera que «els alcaldes i la Diputació de Girona s’haurna de plantejar si treballen per tothom o per alguns».